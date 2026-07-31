Bataille pour Ferran Torres : Les clubs londoniens menacent les plans de Barcelone

Selon des informations diffusées par la presse sportive, la situation autour de l'attaquant du FC Barcelone, Ferran Torres, devient de plus en plus tendue. La situation a complètement changé après que plusieurs grands clubs de Premier League ont rejoint la course pour l'international espagnol. Actuellement, non seulement le Paris Saint-Germain ou l'Atlético de Madrid, mais aussi de grands clubs anglais prétendent sérieusement au transfert du joueur. C'est ce que rapporte Goal.com, rapporte .

Le contrat actuel de l'attaquant court jusqu'à l'été 2027. La direction de Barcelone avait fait savoir aux représentants du joueur qu'elle était prête à prolonger le bail à partir de septembre prochain. Cependant, les dirigeants du club craignent d'arriver trop tard face à d'autres propositions aux montants importants. Sur le marché des transferts actuel, des joueurs comme Torres sont très cotés.

L'activation des clubs londoniens et la pression parisienne

La valeur marchande du joueur est déterminée non seulement par les conditions de son contrat, mais aussi par sa saison de haut niveau et ses performances éclatantes lors de la Coupe du monde. Ses prestations réussies lors de ce Mondial ont encore accru l'intérêt et l'attention portés au joueur. Actuellement, l'ailier se trouve à l'aube de la décision la plus importante de sa carrière et préfère réfléchir sans se presser.

Cependant, des prétendants comme le Paris Saint-Germain exigent une réponse rapide pour échafauder leurs plans pour la saison prochaine. Les Parisiens avaient déjà fait preuve d'activité sur le front des transferts pendant la Coupe du monde pour tenter d'enrôler le joueur. Malgré cela, Ferran comprend parfaitement qu'à Paris, une place de titulaire ne lui serait pas garantie.

Doutes sur l'avenir

En réalité, Barcelone a toujours été l'option prioritaire pour le joueur, mais la situation a changé lorsque d'autres équipes de pointe européennes sont entrées dans les négociations. Bien que le Paris Saint-Germain ait semblé le candidat le plus proche du transfert, Arsenal et Tottenham, en provenance de Premier League, ont désormais rejoint la course.

Selon les experts, la situation au sein de Barcelone dépend également des autres mouvements du club sur le marché des transferts. Si les Catalans ne parviennent pas à recruter un nouvel attaquant, le rôle et l'avenir de Ferran Torres dans l'équipe pourraient prendre une toute autre tournure. Pour l'instant, le joueur demande du temps pour décider dans quel club il poursuivra sa carrière.