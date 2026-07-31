La Chine a mis à jour ses 50 satellites Beidou

La Chine a achevé la modernisation complète de son système mondial de navigation par satellite Beidou. Selon ixbt.com, le processus de mise à jour logicielle directement dans l'espace a été réalisé sans aucune interruption, ce qui est une première dans l'histoire de la navigation mondiale. C'est ce que rapporte Ixbt.com en informe.

Selon l'Administration du système de navigation par satellite de Chine, le vaste programme de mise à jour a débuté en mars 2026. Les spécialistes ont appliqué une approche progressive, installant de nouveaux composants logiciels sur des engins spatiaux individuels et testant leur stabilité.

Comment les capacités du système ont été étendues

À la suite des mises à jour techniques réalisées, un certain nombre d'indicateurs clés du réseau Beidou ont été considérablement améliorés. En particulier, l'efficacité de la communication inter-satellites a été augmentée et la stabilité de la réception des signaux de navigation dans des conditions complexes a été renforcée.

De plus, les ingénieurs ont réussi à accroître la capacité du système à se protéger contre divers obstacles externes et interférences. Cela fait de Beidou l'un des réseaux de navigation spatiale les plus avancés et les plus fiables au monde.

Indicateurs de précision actuels

Actuellement, cette constellation orbitale comprend 50 satellites opérationnels. Selon les données officielles, la précision de la détermination des coordonnées via le système est inférieure à 2 mètres, et la précision du positionnement mondial est inférieure à 10 mètres.

Lors de l'utilisation du service de positionnement de haute précision, la précision horizontale est inférieure à 30 centimètres et la verticale est inférieure à 60 centimètres. L'indicateur PDOP, qui évalue l'impact de la position des satellites sur la précision de la navigation, a également été amélioré.

Conformément à la stratégie à long terme de la Chine, le Beidou mis à jour devrait devenir à l'avenir la base des infrastructures intelligentes, du transport autonome et des technologies d'automatisation industrielle. D'ici 2035, il est prévu que le système devienne une plateforme de services spatio-temporels encore plus universelle et intelligente.