Sandro Tonali s'exprime sur les raisons de son transfert à Tottenham

Le milieu de terrain italien Sandro Tonali a partagé ses réflexions sur sa décision de quitter Newcastle United pour rejoindre Tottenham Hotspur, ainsi que sur les détails entourant ce transfert. Estimé à un montant record de 100 millions de livres sterling, ce transfert est devenu l'un des faits marquants du mercato estival. Dans une interview accordée à la presse britannique, le joueur de 26 ans a souligné que son ancien club avait laissé une empreinte indélébile sur sa carrière et qu'il avait privilégié les intérêts du club au moment de son départ. C'est ce que rapporte Goal.com .

Selon le Daily Mail, Sandro Tonali a brillé sous les couleurs de Newcastle United pendant trois ans, devenant une figure clé de l'équipe. Cependant, après le départ de l'entraîneur Eddie Howe, le joueur a décidé d'ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière. Néanmoins, par respect pour les services rendus par le club au cours des dernières années, il a veillé à ce que l'indemnité de transfert soit aussi avantageuse que possible pour l'institution.

Détails du transfert et impuissance financière de la Serie A

Sandro Tonali a souligné que son prix de 100 millions de livres était bien supérieur aux capacités budgétaires des clubs italiens. Par conséquent, toute possibilité de retour en Serie A a été exclue dès le départ. Poursuivre sa carrière en Angleterre s'est avéré être la solution idéale pour le joueur et sa famille, d'autant plus que d'autres grands clubs s'intéressaient également à ses services.

Il s'avère que Manchester City était également très intéressé par Tonali. Cependant, le joueur a finalement opté pour Tottenham. Il a été fortement influencé par une conversation avec l'entraîneur des Spurs, Roberto De Zerbi, ainsi que par l'approche de la direction du club.

Le facteur Roberto De Zerbi et la décision familiale

Selon le joueur, une discussion de seulement 15 minutes avec Roberto De Zerbi a scellé son avenir. L'enthousiasme, le sérieux et les projets futurs de la direction de Tottenham ont immédiatement convaincu Tonali et sa famille. Ils visaient non seulement un défi sportif, mais aussi un changement de cadre de vie et d'environnement urbain.

Exprimant sa gratitude envers son ancien club, Sandro Tonali a déclaré ce qui suit :

À Newcastle, j'ai rencontré des gens extraordinaires qui aiment sincèrement le football.

Quand j'ai pris la décision de partir, j'ai dit à mon agent et lors de ma discussion avec Ross Wilson de garantir le meilleur accord possible pour Newcastle, car ils le méritent.

Dans la vie, tout peut changer en cinq minutes, il faut donc toujours garder le respect qui s'impose.

Heureux dans sa nouvelle équipe, le milieu de terrain italien se concentre désormais sur les grands objectifs du club londonien et sur l'exploitation totale de son potentiel sous la houlette de Roberto De Zerbi.