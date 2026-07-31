Arsenal a trouvé un accord pour le transfert de Bruno Guimarães

Le club londonien d'Arsenal est proche d'un accord définitif pour le transfert du milieu de terrain de Newcastle United, Bruno Guimarães. Selon les informations de L'Équipe, les deux parties sont parvenues à un terrain d'entente après que les Gunners ont soumis une nouvelle offre évaluée à 90 millions d'euros, bonus compris, rapporte le site Goal.com.

Il est rapporté que l'international brésilien a déjà trouvé un terrain d'entente sur les conditions de son contrat personnel, qui portera sur un engagement de longue durée jusqu'en 2031. Il souhaitait rejoindre le nord de Londres depuis un mois afin de disputer la Ligue des champions sous les ordres de Mikel Arteta.

Alors que le processus de transfert entre dans une phase décisive, et selon talkSPORT, le joueur a demandé à la direction de Newcastle United de reporter son voyage à La Manga pour le stage de présaison. Cela confirme une fois de plus que l'opération se trouve dans sa dernière ligne droite.

Des pertes difficiles pour Newcastle United

Le mercato estival s'avère très compliqué pour Newcastle United. En raison de la non-qualification de l'équipe pour les compétitions européennes, Bruno Guimarães a décidé de relever un nouveau défi. Le capitaine brésilien avait clairement fait part de ses intentions à la direction du club et à l'ancien entraîneur Eddie Howe.

Il convient de noter que le club anglais a vendu plusieurs de ses joueurs clés cet été. Sandro Tonali a rejoint Tottenham Hotspur, tandis qu'Anthony Gordon a signé au FC Barcelone. De plus, le départ de l'entraîneur Eddie Howe est venu compliquer encore davantage la situation au sein du club.

Détails financiers et conséquences de l'accord

Il est souligné que Newcastle United, ayant anticipé cette situation, a déjà recruté le joueur de Monaco, Aladji Bamba. Par ailleurs, l'ancien club du milieu de terrain, l'Olympique Lyonnais, suit les négociations de près, puisque grâce à une clause de revente de 20 %, le club français devrait empocher plus de 8 millions d'euros sur ce transfert.

À l'approche d'une nouvelle saison, Newcastle United fait face à d'importants bouleversements. Sur fond d'affaiblissement de l'effectif, le club devra intégrer rapidement de nouveaux joueurs et restructurer son milieu de terrain.