Les règles de la MLS entravent le partenariat entre Casemiro et Lionel Messi

Le milieu de terrain brésilien Casemiro, qui devrait quitter Manchester United, est proche de poursuivre sa carrière à l'Inter Miami, mais un obstacle bureaucratique inattendu a bloqué le transfert. Le joueur expérimenté, souhaitant jouer dans la même équipe que Lionel Messi, voit son déménagement en Floride retardé en raison des règles spécifiques de la MLS. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

Selon Goal.com, le transfert est bloqué par un litige concernant les « droits de découverte » (discovery rights) avec le club de LA Galaxy. Selon les règles de la MLS, si un club manifeste le premier intérêt pour un joueur étranger et l'inscrit sur sa liste, les autres équipes doivent verser une indemnité au premier prétendant pour pouvoir recruter le joueur.

Droits de découverte et exigences financières

Il s'avère que LA Galaxy a manifesté son intérêt pour Casemiro avant l'Inter Miami et a réservé ses droits. Désormais, le club californien demande une compensation de 1 million de dollars (environ 750 000 livres) aux représentants de Miami pour renoncer à ces droits. Selon le Daily Mail, le transfert ne pourra être officialisé tant que ce problème ne sera pas résolu.

Casemiro et ses agents avaient initialement mené des négociations avec LA Galaxy, et le club avait proposé un contrat au joueur. Cependant, après avoir visité Miami avec sa famille, la star brésilienne a décidé de choisir l'équipe où évolue Lionel Messi. Pour l'ancien joueur du Real Madrid, être aux côtés de la légende argentine est devenu le facteur déterminant.

La complexité du système de la MLS

De telles règles dans la MLS peuvent sembler étranges pour le public du football européen et font souvent l'objet de critiques. Par exemple, une situation similaire s'est produite récemment lors du transfert de l'Allemand Marco Reus. Le club de Charlotte, détenteur de ses droits, avait initialement demandé 800 000 dollars à LA Galaxy, pour finalement aboutir à un accord pour 400 000 dollars.

Un compromis est également attendu entre les parties pour le transfert de Casemiro. Actuellement avec l'équipe nationale du Brésil, le joueur attend la conclusion des négociations entre les clubs. La direction de l'Inter Miami est confiante quant à la conclusion rapide d'un accord avec LA Galaxy pour officialiser l'arrivée de Casemiro.

Parallèlement, Manchester United a commencé à chercher un remplaçant pour son milieu défensif brésilien. Le club anglais s'intéresse à Mateus Fernandes, milieu de terrain de West Ham. De plus, Ederson d'Atalanta figure parmi les transferts attendus à Manchester pour un montant de 38 millions de livres.