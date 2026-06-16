Julian Quinones : le nouveau héros qui éclipse Cristiano Ronaldo et Erling Haaland

Il est courant de voir apparaître des héros inattendus dans le monde du football, mais les performances de Julian Quinones surprennent même les experts les plus chevronnés. L'attaquant de l'équipe nationale du Mexique et du club saoudien Al-Qadsiah a attiré l'attention non seulement de son pays, mais de toute la communauté footballistique mondiale. Son but marqué contre l'Afrique du Sud lors du match d'ouverture de la Coupe du Monde 2026 l'a inscrit dans l'histoire. C'est ce que rapporte Goal.com .

Bien que Julian Quinones soit né à Magui Payán en Colombie, il s'est formé en tant que footballeur au Mexique. Il est devenu le premier footballeur colombien à marquer pour une autre nation dans l'histoire des Coupes du Monde. Selon ESPN MX, le succès de Quinones repose sur un travail acharné et un parcours de vie singulier. Le Mexique lui a offert non seulement un contrat, mais aussi un avenir et une patrie.

Du garçon pieds nus au « Lion »

Enfant, Julian jouait au football dans la rue en cachette de ses parents, refusant même de rentrer pour manger. Selon l'un de ses premiers entraîneurs, César Valencia, le fait de jouer pieds nus dans sa jeunesse a eu un impact positif sur sa condition physique. Cela a renforcé ses chevilles et façonné sa technique de frappe de manière unique. Si ses coéquipiers l'appelaient la « Panthère » pour sa vitesse et son agilité, ses entraîneurs le comparaient davantage à un lion pour sa soif de buts.

La carrière de Quinones dans le championnat d'Arabie Saoudite mérite une reconnaissance particulière. Grâce à ses performances prolifiques, il surpasse même des stars comme le légendaire Cristiano Ronaldo et l'un des meilleurs attaquants au monde, Erling Haaland. Il est considéré comme l'un des principaux prétendants au « Soulier d'Or » de la Saudi Pro League.

La découverte de Quinones a été un véritable cadeau pour l'équipe nationale du Mexique. Son instinct sur le terrain et sa capacité à marquer dans n'importe quelle situation ont propulsé le potentiel offensif de l'équipe vers un nouveau palier. Les clameurs du stade Azteca et l'affection des supporters prouvent que Quinones considère le Mexique comme sa propre maison.

Aujourd'hui, Julian Quinones est non seulement un symbole du football mexicain, mais aussi un exemple éclatant de résilience face aux difficultés. Son histoire, commencée dans les villages reculés de Colombie, l'a mené jusqu'aux plus grandes scènes mondiales. On attend des performances encore plus impressionnantes de cet attaquant lors des prochains matchs, car son caractère de « lion » n'a pas l'intention de s'arrêter.