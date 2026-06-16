Un échange de joueurs entre Liverpool et Manchester United, rivaux acharnés de la Premier League anglaise, a toujours provoqué un immense tollé. Cette fois, l'ancien gardien de Liverpool, David James, a fait une déclaration surprise, appelant les Mersysideurs à envisager le transfert de Marcus Rashford. Selon lui, l'attaquant a peut-être perdu sa meilleure forme à Manchester, mais son potentiel reste élevé. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

Selon Goal.com, David James a hautement apprécié les capacités techniques et l'intelligence footballistique de Marcus Rashford. L'ancien gardien a souligné que le côté sur lequel le joueur évolue est une question secondaire ; l'essentiel est de l'intégrer à l'équipe et de lui créer un environnement adapté. James est convaincu que Rashford pourrait retrouver son niveau précédent dans le système de Liverpool.

Question de compétition et de nouvel environnement

L'avenir de Rashford, formé à Manchester United, est récemment remis en question à Old Trafford. Bien qu'il soit sous contrat avec le club jusqu'en 2028, la baisse de son niveau de jeu suscite diverses rumeurs de transfert. Selon James, des entraîneurs comme Andoni Iraola (ou le staff technique actuel de Liverpool) pourraient créer un environnement favorable pour Rashford.

« Si j'étais à la place de la direction de Liverpool, j'achèterais Marcus Rashford. C'est un joueur exceptionnel, sa vision du jeu et sa technique sont de très haut niveau. Nous avons vu, lors de ses passages dans des clubs comme le FC Barcelone (en prêt), quel jeu il peut produire lorsqu'il est heureux », a déclaré David James dans une interview accordée à BetVictor.

Il convient de noter qu'une décision définitive concernant l'avenir de Rashford ne devrait être prise qu'après la Coupe du Monde. Actuellement, le joueur concentre toute son attention sur la victoire avec l'équipe nationale d'Angleterre lors du prestigieux tournoi en Amérique du Nord. Sa situation à Manchester United reste incertaine, car la direction du club réfléchit à un renouvellement de l'effectif.

Ce transfert serait certainement intéressant pour les fans de football ouzbeks, car en raison de la rivalité historique entre Liverpool et Manchester United, le passage d'un joueur d'un club à l'autre est un événement très rare. Si ce transfert se concrétisait, il deviendrait l'un des accords les plus sensationnels de l'histoire de la Premier League.

Pour l'instant, la direction de Liverpool n'a fait aucune déclaration officielle à ce sujet. Cependant, la valeur du transfert de Rashford et son salaire pourraient représenter une charge financière sérieuse pour n'importe quel club. Parallèlement, des spécialistes comme Michael Carrick ont indiqué qu'ils seraient ravis de voir le joueur dans leur équipe si le transfert n'aboutissait pas.