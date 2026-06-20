Le coach de la Côte d'Ivoire ne craint pas l'Allemagne : « Notre objectif est le 1/16e de finale ! »

Le sélectionneur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire Emerse Faé s'est exprimé avant le choc attendu contre l'Allemagne lors de la 2e journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde. Après le succès du premier match, les Africains ont pleinement confiance en leurs capacités.

Déclaration d'Emerse Faé au site officiel de la FIFA :

« La victoire lors du premier match de groupe a été très bénéfique pour nous. Cela nous a apporté de la sérénité. Maintenant, nous sommes ici pour battre l'Allemagne et nous qualifier pour les 1/16es de finale. Notre objectif est de retourner à la base d'entraînement avec six points et la conviction d'avoir terminé premiers du groupe. Le fait que notre adversaire soit l'Allemagne ne change rien ».

Trois signaux importants du camp ivoirien :

Supériorité psychologique et sérénité : La victoire initiale a enlevé une pression énorme des épaules des « Éléphants » (surnom de l'équipe de Côte d'Ivoire). Cela leur permet d'aborder le match contre l'Allemagne sans panique et avec sang-froid.

Nouveau format et objectif maximal : Emerse Faé parle directement des 1/16es de finale . Rappelons que pour la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde 2026, avec 48 équipes participantes, les équipes qualifiées de la phase de groupes ne rejoignent pas directement les 1/8es, mais continuent la compétition dans les nouveaux 1/16es de finale (première étape des play-offs).

Ne pas craindre les noms : Bien que l'équipe d'Allemagne soit un géant du football mondial et l'un des favoris du tournoi, le coach ivoirien a fermement souligné que le statut de l'adversaire n'influencerait pas leurs plans. L'entraîneur vise un résultat parfait (6 points) avant de quitter le camp d'entraînement.

Ce match central devrait décider de la tête du groupe et du ticket pour les play-offs. Nous découvrirons dans les prochaines heures quelle surprise tactique les « Éléphants » d'Afrique ont préparée contre la « machine allemande » d'Europe. Continuez à suivre notre journal du tournoi !