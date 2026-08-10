Tensions dans le football italien : le conflit entre Malagò et Maldini

Le président de la Fédération italienne de football (FIGC), Giovanni Malagò, a vécu un dimanche particulièrement difficile et tendu. Selon le quotidien Corriere della Sera, le dirigeant a dû faire face à la fois à l’interview virulente de Paolo Maldini et à une nouvelle polémique liée aux nominations au sein de l’équipe nationale. Goal.com rapporte .

Dès le début du week-end, Malagò a lu l’interview accordée par la légende du football italien Paolo Maldini au Corriere della Sera. Certaines phrases de cet entretien ont suscité de profonds regrets et une grande déception chez le président de la fédération.

La contestation de Maldini et une déclaration inattendue

Dans son interview, Paolo Maldini a formulé un reproche sérieux à l’encontre de Giovanni Malagò : « Malagò n’a pas respecté l’accord ». Ces mots ont fortement surpris le président de la fédération, qui avait pourtant déclaré auparavant à La Gazzetta dello Sport vouloir rencontrer personnellement Maldini après les vacances.

Selon le journal, après cette déclaration de Maldini, le dialogue envisagé entre les deux hommes pourrait finalement ne jamais avoir lieu. Cette interview semble avoir encore renforcé la conviction de Malagò qu’il avait eu raison de prendre ses distances avec les personnes peu enclines au dialogue.

La polémique autour de la nomination de Diana Bianchedi

Le deuxième problème majeur de la journée concernait la nomination de Diana Bianchedi à la tête de la délégation de l’équipe nationale italienne. Selon le Corriere della Sera, le président du CONI n’a été appelé par Buonfiglio que samedi soir à 21 heures, tandis que Bianchedi elle-même n’a été informée qu’à l’aube dimanche, après l’annonce officielle.

Il s’est avéré que Malagò avait pris cette décision entièrement seul, sans même consulter Mancini et Claudio Ranieri. Malgré la surprise provoquée par cette décision inattendue au sein de toutes les composantes de la fédération, le président de la FIGC reste fermement convaincu qu’il n’y a aucun problème pour le moment.