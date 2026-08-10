Super-transfert du « Pakhtakor » : le défenseur de l’équipe d’Iran à Tachkent !

Le club de Tachkent, le « Pakhtakor », a conclu un nouvel accord majeur et retentissant lors du mercato. L’expérimenté défenseur de l’équipe nationale d’Iran, Morteza Pouraliganji, est officiellement devenu un joueur des « Lions ».

Le service de presse du club de la capitale l’a officiellement annoncé.

Détails du contrat et riche carrière

L’expérimenté défenseur central de 34 ans rejoint le « Pakhtakor » en provenance du club « Persepolis » en tant qu’ agent libre . Le joueur et le club ont signé un contrat courant jusqu’à la fin de l’année.

Au cours de sa carrière, Pouraliganji a évolué dans plusieurs clubs prestigieux d’Asie et d’Europe :

Iran : « Naft », « Persepolis »

Qatar : « Al Sadd », « Al-Arabi »

Chine : « Tianjin Jinmen Tiger », « Shenzhen »

Belgique : « Eupen »

Au total, il a disputé près de 300 rencontres officielles en club, accumulant une riche expérience.

Succès en équipe nationale et expérience en Coupe du monde

Morteza Pouraliganji est également l’un des joueurs importants de l’équipe nationale d’Iran. Il a disputé 54 matchs sous le maillot national et inscrit 3 buts.

Fait notable, l’expérimenté défenseur a disputé l’intégralité des Coupes du monde 2018 (Russie) et 2022 (Qatar) en tant que titulaire de l’équipe nationale d’Iran.

« Nous sommes convaincus que Pouraliganji aidera grandement notre équipe grâce à sa riche expérience et à la fiabilité de son jeu. Bienvenue au « Pakhtakor », Morteza ! », indique le communiqué du club.

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