Le club anglais Manchester United s'est heurté à une sérieuse difficulté dans sa tentative de recruter le jeune défenseur espagnol prometteur Jorge Salinas. José Alberto, l'entraîneur du Racing Santander, a fermement déclaré que le joueur n'avait pas l'intention de quitter le club lors du mercato estival en cours. Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, le joueur espagnol de 19 ans est devenu l'un des noms les plus évoqués du mercato estival grâce à sa contribution importante à la promotion du Racing en Liga. La direction de Manchester United l'avait désigné comme sa principale cible pour renforcer sa défense.

La position de l'entraîneur et de la direction

Après le match amical contre Alavés, José Alberto n'a pas caché son mécontentement face aux rumeurs incessantes entourant ses joueurs. Selon lui, Salinas et Gustavo Puerta sont liés par des contrats en cours et sont des éléments très importants pour l'équipe.

« Ils montrent chaque jour qu'ils n'ont pas l'intention de partir. Mais nous savons parfaitement comment fonctionne ce monde : certaines conditions prévoient une clause libératoire. Si une équipe arrive et paie cette clause, ils ne seront plus nos joueurs », a ajouté l'entraîneur du Racing.

La concurrence financière sur le marché des transferts

Manchester United s'est tourné vers Salinas après l'arrêt des négociations concernant Lewis Hall, considéré comme sa principale option pour ce transfert. Le club anglais est prêt à acquérir les droits du joueur afin de trouver un remplaçant à Luke Shaw, souvent victime de blessures.

Cependant, Barcelona mène également une concurrence sérieuse dans ce dossier. Le club catalan considère Salinas comme la solution idéale à son problème de longue date au poste de latéral gauche. Malgré cela, ses contraintes financières offrent une opportunité au géant de la Premier League.

La clause libératoire et les projets d'avenir

Selon les sources, les clubs souhaitant recruter le membre de l'équipe de jeunes espagnole doivent payer l'intégralité de sa clause libératoire, fixée à 16 millions d'euros. Manchester United est capable de régler immédiatement cette somme, tandis que Barcelona propose un paiement échelonné comprenant divers bonus et des conditions de prêt.

Le directeur sportif du Racing, Chema Aragón, a reconnu que le club souhaitait conserver son effectif après son retour dans l'élite, mais qu'il pourrait être impuissant face à la puissance financière des grands clubs européens. Le club a fermement indiqué qu'il n'envisageait pas de laisser partir son jeune formé au club à bas prix et qu'il accordait une grande valeur à son joueur.