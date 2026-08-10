Jeff Bezos pourrait acheter une participation dans Liverpool

La structure de propriété du club de Liverpool, l’un des leaders de la Premier League anglaise, devrait connaître des changements majeurs. Selon Sky News, Jeff Bezos, fondateur d’Amazon et l’une des personnes les plus riches au monde, est en passe de finaliser les négociations pour acheter une participation minoritaire dans le club de la Merseyside. Goal.com rapporte .

Cet accord pourrait avoir un impact considérable sur l’avenir de l’équipe d’Anfield, l’un des clubs de football les plus prestigieux au monde. Jeff Bezos agit dans le cadre d’un consortium de milliardaires influents. Selon les informations disponibles, ce groupe prévoit d’acquérir près d’un tiers du club anglais.

Le consortium d’investissement et ses nouveaux partenaires

Selon Goal.com, ce groupe d’investissement est dirigé par Amit Bhatia. Eduardo Saverin, l’un des cofondateurs de Facebook, en fait également partie. Amit Bhatia possède une solide expérience dans le secteur du sport et a déjà détenu une participation dans le club des Queens Park Rangers.

Fenway Sports Group (FSG), propriétaire actuel du club, a déclaré à plusieurs reprises être ouvert à l’arrivée d’investissements extérieurs. Dans un communiqué officiel, il est précisé que le groupe d’investissement dirigé par Amit Bhatia souhaite réaliser un investissement stratégique dans Liverpool et que les négociations entre les parties se poursuivent activement.

Capacités financières et concurrence

Si l’accord aboutit, Liverpool bénéficiera d’un solide soutien financier dans sa concurrence avec des clubs soutenus par des richesses souveraines, comme Manchester City et Newcastle United. Selon Forbes, la fortune personnelle de Jeff Bezos dépasse 280 milliards de dollars, et le milliardaire avait déjà manifesté son intérêt pour des équipes de la NFL.

Sous la direction de FSG, Liverpool a été sauvé d’une situation financière difficile et a remporté des titres majeurs en Premier League et en Ligue des champions. L’arrivée de nouveaux partenaires devrait encore renforcer la position du club à l’échelle mondiale. Une annonce officielle pourrait être faite d’ici la fin de la semaine.