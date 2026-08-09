La candidature de Harry Kane au Ballon d’Or suscite le débat

La course et les débats autour du Ballon d’Or 2026 s’intensifient dans le monde du football. Chris Waddle, ancienne star de l’Angleterre, estime qu’il serait « étrange » que Harry Kane, attaquant du Bayern Munich et de la sélection anglaise, soit écarté de cette prestigieuse récompense. Dans un entretien accordé à GOAL, le spécialiste a souligné que la régularité et les performances individuelles sur l’ensemble de la saison devraient primer sur les trophées collectifs. C’est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, une victoire lors de la Coupe du monde disputée en Amérique du Nord ainsi que les succès en Ligue des champions seront déterminants pour désigner le meilleur joueur de la saison. Le succès européen du Paris Saint-Germain a notamment renforcé les chances de joueurs comme Ousmane Dembélé, tandis que Kylian Mbappé est devenu le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde. Lamine Yamal, champion du monde avec l’Espagne, est également cité parmi les principaux candidats.

Le conflit entre performances individuelles et trophées collectifs

Cependant, selon Chris Waddle, il ne serait pas juste de réserver le Ballon d’Or aux seuls joueurs ayant remporté des trophées collectifs. Rappelant que le football est un sport d’équipe, mais que le talent individuel doit être évalué séparément, l’ancien attaquant a affirmé que Harry Kane méritait davantage cette récompense. L’attaquant de 33 ans a inscrit 61 buts avec le Bayern Munich la saison dernière, permettant à son équipe de remporter le championnat d’Allemagne, et a contribué à la troisième place de l’Angleterre à la Coupe du monde.

Même s’il n’a pas remporté la Ligue des champions, la régularité de Harry Kane tout au long de la saison et ses statistiques de buteur impressionnent les spécialistes. Meilleur buteur de l’histoire de la sélection anglaise, il a réintégré la liste des principaux prétendants au trophée suprême grâce à ses performances remarquables. Dans une analyse réalisée en partenariat avec BetBrain, Chris Waddle a une nouvelle fois souligné qu’il était illogique de se fonder uniquement sur les victoires de l’équipe pour attribuer la récompense.