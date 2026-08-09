La candidature de Harry Kane au Ballon d’Or suscite le débat

·227·Sport
La candidature de Harry Kane au Ballon d’Or suscite le débat

La course et les débats autour du Ballon d’Or 2026 s’intensifient dans le monde du football. Chris Waddle, ancienne star de l’Angleterre, estime qu’il serait « étrange » que Harry Kane, attaquant du Bayern Munich et de la sélection anglaise, soit écarté de cette prestigieuse récompense. Dans un entretien accordé à GOAL, le spécialiste a souligné que la régularité et les performances individuelles sur l’ensemble de la saison devraient primer sur les trophées collectifs. C’est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, une victoire lors de la Coupe du monde disputée en Amérique du Nord ainsi que les succès en Ligue des champions seront déterminants pour désigner le meilleur joueur de la saison. Le succès européen du Paris Saint-Germain a notamment renforcé les chances de joueurs comme Ousmane Dembélé, tandis que Kylian Mbappé est devenu le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde. Lamine Yamal, champion du monde avec l’Espagne, est également cité parmi les principaux candidats.

Le conflit entre performances individuelles et trophées collectifs

Cependant, selon Chris Waddle, il ne serait pas juste de réserver le Ballon d’Or aux seuls joueurs ayant remporté des trophées collectifs. Rappelant que le football est un sport d’équipe, mais que le talent individuel doit être évalué séparément, l’ancien attaquant a affirmé que Harry Kane méritait davantage cette récompense. L’attaquant de 33 ans a inscrit 61 buts avec le Bayern Munich la saison dernière, permettant à son équipe de remporter le championnat d’Allemagne, et a contribué à la troisième place de l’Angleterre à la Coupe du monde.

Même s’il n’a pas remporté la Ligue des champions, la régularité de Harry Kane tout au long de la saison et ses statistiques de buteur impressionnent les spécialistes. Meilleur buteur de l’histoire de la sélection anglaise, il a réintégré la liste des principaux prétendants au trophée suprême grâce à ses performances remarquables. Dans une analyse réalisée en partenariat avec BetBrain, Chris Waddle a une nouvelle fois souligné qu’il était illogique de se fonder uniquement sur les victoires de l’équipe pour attribuer la récompense.

Harry KaneBallon d’OrChris WaddleBayern MunichFootball
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Girona veut rapatrier son ancien joueur d’Arabie saouditeGirona veut rapatrier son ancien joueur d’Arabie saouditeAujourd'hui, 02:52La semaine décisive pour l’avenir de Julián Álvarez a commencéLa semaine décisive pour l’avenir de Julián Álvarez a commencéAujourd'hui, 02:35Darwin Núñez a annoncé le transfert de Ronald Araújo à Liverpool avant le clubDarwin Núñez a annoncé le transfert de Ronald Araújo à Liverpool avant le clubAujourd'hui, 02:16Monaco rejette l’offre colossale reçue pour Lamine CamaraMonaco rejette l’offre colossale reçue pour Lamine CamaraAujourd'hui, 01:34La Juventus et Bologne poursuivent les négociations pour le transfert de Jhon LucumíLa Juventus et Bologne poursuivent les négociations pour le transfert de Jhon LucumíAujourd'hui, 00:55Florian Wirtz séduit par les idées tactiques d’Andoni IraolaFlorian Wirtz séduit par les idées tactiques d’Andoni IraolaAujourd'hui, 00:33
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)