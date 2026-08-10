Michael Owen exclut un duo Mbappé-Haaland au Real Madrid

Le Real Madrid est depuis toujours connu pour chercher à recruter des stars de renommée mondiale. Pourtant, selon son ancien attaquant Michael Owen, voir Kylian Mbappé et Erling Haaland évoluer dans la même équipe est pratiquement impossible. Dans une interview accordée à GOAL, l’ancien footballeur a souligné que le club merengue serait encore contraint de choisir entre ces deux super-attaquants à l’avenir. Cela montre que les grands projets, qui font constamment débat sur le marché des transferts, ont leurs propres limites. À ce sujet, Goal.com rapporte que.

Après avoir quitté le club parisien, l’attaquant français Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid à l’été 2024 en tant qu’agent libre. Grâce à ce transfert, le club visait les prestigieux trophées de la Ligue des champions et du Ballon d’Or. Jusqu’à présent, Mbappé a disputé 103 matchs avec le club et inscrit 86 buts, mais il n’a toujours pas remporté de grand trophée collectif.

Les étapes pour renforcer l’effectif

La direction du Real Madrid travaille à renforcer davantage son secteur offensif et à résoudre les problèmes existants. La prolongation de Vinícius Júnior a notamment constitué une importante nouvelle pour les supporters. Par ailleurs, le recrutement du jeune talent Yan Diomande pour 140 millions d’euros et d’autres changements témoignent des grandes ambitions du club madrilène pour l’avenir.

Dans le même temps, les spéculations sur l’avenir d’Erling Haaland, qui défend les couleurs de Manchester City en Premier League, ne cessent pas. Même si l’attaquant norvégien a signé avec le club mancunien un contrat de dix ans courant jusqu’en 2034, certains propos de son père n’ont pas écarté l’éventualité d’un départ vers la Liga. Haaland a inscrit 162 buts au cours de sa carrière dans le club anglais.

S’exprimant pour GOAL en collaboration avec Skinradar.gg, le lauréat du Ballon d’Or Michael Owen a évoqué l’intérêt du Real Madrid pour Erling Haaland. Selon lui, alors que Kylian Mbappé figure déjà dans l’effectif, il ne croit pas que la direction du club dépensera encore autant pour recruter une autre star coûteuse. Mbappé évoluant actuellement dans l’axe et Vini Jr occupant l’aile gauche, trouver une place pour un autre Galactique serait difficile.