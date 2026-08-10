Le marché chinois des caméras de surveillance sans connexion au réseau dépasse la moitié

Le marché chinois des caméras de vidéosurveillance grand public a connu un tournant historique. Selon les données publiées par Runto Technology à l’issue du premier semestre 2026, les ventes dans le pays de dispositifs de surveillance ne nécessitant ni réseaux Wi-Fi ni alimentation électrique permanente ont dépassé la moitié du marché total. Ce chiffre témoigne d’une forte hausse de la demande pour les appareils autonomes dans l’univers technologique. Selon Ixbt.com rapporte .

Il apparaît que, malgré une baisse de 8,9 % des ventes globales de caméras dans le pays, le segment des appareils 4G destinés à l’extérieur a continué de progresser. Sur les plateformes de commerce électronique traditionnelles, la part de ces caméras a atteint 50,1 %, dépassant pour la première fois la moitié du marché. À titre de comparaison, elle n’était que de 35,7 % à la même période l’année dernière.

Le principal avantage de ces caméras réside dans leur indépendance totale vis-à-vis de l’Internet domestique et des réseaux filaires. Fonctionnant grâce à une carte SIM intégrée, ces technologies peuvent être installées sans difficulté dans des zones isolées dépourvues de câblage, notamment dans les résidences secondaires, sur les chantiers, dans les jardins, près des piscines ou dans les magasins situés en périphérie des villes.

Sources d’alimentation autonomes et installation pratique

La popularité croissante de ces appareils s’explique également par l’apparition de versions équipées de panneaux solaires. Les caméras solaires ne nécessitent pas de raccordement permanent au réseau électrique. Selon les estimations des fabricants, l’installation d’une telle caméra sur un poteau prend un peu plus de dix minutes et évite la tâche fastidieuse de tirer des câbles supplémentaires.

Le développement aussi rapide de ce marché s’explique par les investissements actifs des marques locales dans ce secteur. Ainsi, selon ixbt.com, Xiaomi a présenté en mars sa première caméra 4G extérieure, tandis que Hikvision a également élargi sa gamme d’appareils de ce type.

Intelligence artificielle et nouvelles fonctionnalités

Aujourd’hui, les fabricants se livrent une concurrence acharnée non seulement sur la netteté de l’image, mais aussi sur les fonctionnalités des appareils. Les caméras de milieu de gamme intègrent des systèmes de reconnaissance des personnes fondés sur l’intelligence artificielle, des modes de vision nocturne améliorés ainsi que des fonctions de prise de vue panoramique avec plusieurs caméras.

Selon les experts, ces solutions technologiques offrent aux consommateurs un niveau de confort totalement inédit pour assurer leur sécurité. La forte demande pour les caméras de surveillance capables de fonctionner sans réseau ni alimentation électrique devrait favoriser la popularisation de cette tendance sur les marchés d’autres pays dans un avenir proche.