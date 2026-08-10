La cause de l’incendie du crossover électrique Zeekr 7X révélée

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La cause de l’incendie du crossover électrique Zeekr 7X révélée

Le constructeur a publié ses explications officielles concernant l’incendie d’un crossover électrique Zeekr 7X survenu à Ningbo, en Chine. L’incident, qui s’est produit le 9 août de cette année, avait suscité de nombreuses discussions en ligne. Toutefois, selon le média ixbt.com, il a été établi que le feu avait été provoqué par des défauts dissimulés dans l’état technique du véhicule. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Au moment de l’incident, le crossover électrique se trouvait près d’une station de recharge, mais n’y était pas connecté. Des vidéos prises par des témoins montrent de la fumée s’échappant soudainement du véhicule, puis des étincelles et des flammes apparaissant sous sa partie inférieure. Les pompiers, arrivés rapidement sur les lieux, ont maîtrisé l’incendie. Personne n’a été blessé.

Résultats de l’enquête et causes principales

Selon les résultats de l’enquête préliminaire menée par les spécialistes de Zeekr après l’incident, le véhicule avait auparavant été impliqué dans un grave accident de la route. Plus important encore, après l’accident, il n’avait pas été inspecté dans un centre de service officiel du constructeur ni réparé correctement.

Les représentants de l’entreprise ont souligné que les dommages causés lors de cette collision et restés sans réparation avaient finalement provoqué l’incendie. Il a une nouvelle fois été confirmé que les dommages affectant les systèmes haute tension et le bloc-batterie peuvent entraîner des situations aussi dangereuses.

Mesures de sécurité et recommandations

À la suite de cet incident, Zeekr a adressé un avertissement strict à tous les propriétaires de véhicules électriques. Les spécialistes du secteur rappellent qu’après tout accident grave, le système électrique, le dispositif d’alimentation, le système haute tension et la carrosserie du véhicule doivent impérativement être contrôlés par des professionnels qualifiés.

Il est également recommandé aux acheteurs souhaitant acquérir une voiture électrique sur le marché de l’occasion de vérifier attentivement l’historique des accidents du véhicule ainsi que les travaux de réparation effectués. Une évaluation indépendante de l’état de la batterie et des composants haute tension peut contribuer à prévenir des incidents similaires à l’avenir.

À titre d’information, le Zeekr 7X est vendu activement non seulement sur le marché chinois, mais aussi en Europe et en Asie centrale, notamment dans notre région. En 2025, ce crossover moderne a également obtenu la note maximale de cinq étoiles lors des prestigieux tests de sécurité Euro NCAP.

ZeekrZeekr 7XÉlectromobilitéAccident RoutierSécurité
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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