La Roma travaille sur le transfert de Gabriel Martinelli

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La Roma travaille sur le transfert de Gabriel Martinelli

Le club italien de la Roma s’intéresse à l’attaquant d’Arsenal Gabriel Martinelli afin de renforcer son secteur offensif dans les derniers jours du mercato estival. Selon les informations publiées par GOAL.com, les Romains recherchent activement un nouveau joueur de couloir pour répondre aux exigences tactiques de l’entraîneur Gian Piero Gasperini.

Le technicien expérimenté Gasperini souhaite recruter un attaquant droitier capable de s’adapter à son style de jeu et d’évoluer à haute intensité, notamment sur l’aile gauche, la saison prochaine. Au cours du mercato, les Giallorossi avaient été associés à plusieurs noms connus, dont Mason Greenwood, Antonio Nusa et Alejandro Garnacho. Cependant, après l’échec des négociations, la direction du club s’est tournée vers d’autres solutions.

L’avenir incertain de Martinelli à Arsenal

Selon le Corriere dello Sport, le directeur sportif de la Roma, Tony D’Amico, considère le Brésilien Gabriel Martinelli comme la principale alternative. L’avenir du joueur de 25 ans au sein du club londonien reste incertain. Son contrat avec les Gunners arrive à échéance et les deux parties ne sont pas encore parvenues à un accord pour une prolongation, ce qui renforce cette possibilité.

Par ailleurs, l’arrivée de Christos Tzolis a réduit les chances de Martinelli d’intégrer l’équipe titulaire dirigée par Mikel Arteta. Le joueur pourrait ainsi devenir une option secondaire pour Arsenal. D’Amico tente de profiter de cette situation et étudie les possibilités de recruter l’attaquant.

Obstacles financiers et solutions alternatives

Plusieurs difficultés financières importantes pourraient empêcher la conclusion du transfert. Selon les médias, Arsenal n’a pas l’intention de laisser partir son joueur à bas prix. Le club anglais pourrait réclamer entre 40 et 45 millions d’euros pour l’ailier brésilien. De plus, le salaire du joueur pourrait dépasser les capacités financières de la Roma.

C’est pourquoi les Romains travaillent également sur d’autres pistes. La principale alternative serait Rodrigo Mora, la star du FC Porto. Le club italien serait prêt à recruter directement le jeune talent portugais, considéré comme une option moins coûteuse et prometteuse.

RomaGabriel MartinelliArsenalGian Piero GasperiniTransferts
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Jahongir Tursunov
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