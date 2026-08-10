Jeff Bezos rachète un tiers des parts du club de Liverpool

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Jeff Bezos rachète un tiers des parts du club de Liverpool

Un consortium dirigé par Jeff Bezos, le fondateur mondialement connu d’Amazon, est entré dans la phase finale des négociations pour acquérir environ un tiers des parts de Liverpool, l’un des clubs majeurs de la Premier League anglaise. Selon Sky News, cette importante transaction est sur le point d’être conclue et pourrait devenir l’un des changements financiers les plus marquants du football anglais. Goal.com rapporte .

Selon les médias britanniques, et comme l’a également confirmé l’agence Ansa, Fenway Sports Group (FSG), actionnaire majoritaire de Liverpool depuis 2010, prévoit d’annoncer officiellement les détails de cette importante transaction dès cette semaine. La direction qui gère l’équipe d’Anfield a approuvé ce partenariat afin d’accroître la puissance financière du club et de renforcer sa position sur le marché international.

Actualités financières et stratégie de FSG

Au fil des années, Fenway Sports Group a réussi à développer Liverpool de manière stable et à en faire l’une des équipes les plus puissantes d’Europe. Toutefois, les exigences du football moderne, les dépenses considérables du marché des transferts et la modernisation des infrastructures nécessitent des investissements supplémentaires. L’investissement du consortium associé à Jeff Bezos devrait ouvrir de nouvelles perspectives économiques au club.

Les parties négocient actuellement les derniers détails de l’accord. Il est indiqué que le groupe d’investissement du fondateur d’Amazon détiendra près de 33 % des parts du club. Cette opération modifiera sensiblement la structure actionnariale de Liverpool et influencera sans aucun doute ses futures décisions stratégiques.

Une nouvelle ère dans le football anglais

Ces dernières années, les entrepreneurs et fonds les plus fortunés du monde ont investi activement dans les clubs de la Premier League anglaise. L’accord conclu par une équipe historique comme Liverpool, qui bénéficie d’une immense base de supporters, avec un investisseur de cette envergure devrait intensifier la concurrence dans le championnat. La politique de transferts du club et le développement des infrastructures autour du stade pourraient notamment franchir un nouveau cap.

Selon les experts, l’annonce officielle de l’accord aura un fort retentissement dans le monde du football. Fait notable, FSG s’associe à l’un des représentants les plus importants du monde des affaires à l’échelle mondiale sans perdre le contrôle total du club. Cette opération contribuera à assurer la stabilité à long terme et la sécurité financière de Liverpool.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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