SpaceX cherche à lancer et à récupérer le vaisseau Starship depuis l’océan

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SpaceX cherche à lancer et à récupérer le vaisseau Starship depuis l’océan

SpaceX, acteur majeur de l’industrie aérospatiale, promeut activement l’idée de lancer et de récupérer à l’avenir son système de vaisseau spatial ultra-lourd Starship depuis des plateformes flottantes en mer. Selon ixbt.com, l’entreprise travaille à l’obtention des autorisations nécessaires auprès des autorités américaines. À ce sujet, Ixbt.com rapporte ces informations.

Ces plateformes maritimes devraient devenir à l’avenir un élément essentiel de l’infrastructure assurant les vols réguliers de Starship. Cette approche permettrait de réduire considérablement l’intervalle entre les lancements. Selon les experts, cette technologie jouera un rôle déterminant dans l’augmentation de la fréquence des vols et dans l’amélioration de l’efficacité du système.

Avantages des plateformes océaniques

Les complexes flottants peuvent être installés dans les zones souhaitées de l’océan, sans dépendre des cosmodromes existants ni des infrastructures terrestres. Cet aspect revêt une importance particulière pour SpaceX, qui s’est fixé pour objectif de rendre le système Starship entièrement réutilisable.

Actuellement, l’utilisation de sites terrestres impose certaines contraintes. En mer, les possibilités de choisir des emplacements adaptés aux exigences de sécurité sont plus nombreuses. Il s’agit d’une étape importante vers la réussite des futures missions spatiales de grande envergure.

Infrastructures et perspectives d’avenir

Selon les plans, Starship devra à l’avenir effectuer des missions avec des retours réguliers sur Terre. Pour y parvenir, il faudra créer un vaste réseau de sites de lancement terrestres et maritimes. Les plateformes océaniques devraient devenir une composante indispensable de cette infrastructure mondiale.

Si cette initiative, actuellement examinée par les autorités américaines, est approuvée, elle ouvrira une nouvelle page majeure de l’histoire de l’astronautique privée. SpaceX développe progressivement ses capacités techniques afin d’atteindre ses objectifs ambitieux et d’élargir encore les possibilités d’accès de l’humanité à l’espace.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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