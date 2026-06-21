L'équipe nationale d'Angleterre a débuté la Coupe du Monde 2026 par une victoire convaincante. Lors du match contre la Croatie (4-2), les stars de l'équipe, Harry Kane et Jude Bellingham, ont tous deux marqué. Ce résultat montre non seulement leur position au classement, mais aussi l'émergence d'une nouvelle hiérarchie au sein de l'équipe. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Le défenseur de Newcastle United, Dan Burn, est revenu lors d'une conférence de presse sur l'influence du milieu de terrain du Real Madrid, Jude Bellingham, sur l'équipe. Selon lui, malgré ses 22 ans, Bellingham est déjà devenu un véritable leader, au même titre que le capitaine Harry Kane. Burn a plaisanté sur l'âge de Bellingham, soulignant que ses actions sur le terrain impressionnent même les joueurs les plus expérimentés.

"Ce sont tous les deux des leaders qui évoluent au sommet de leur carrière dans les meilleurs clubs du monde. Je ne sais pas si Jude a 12 ans ou quelque chose comme ça, mais il est déjà là ! Il a encore un long chemin devant lui, mais il est déjà devenu un joueur crucial pour nous", cite Goal.com les propos de Dan Burn.

Énergie sur le terrain et nouveau statut

La performance de Bellingham contre la Croatie est considérée comme le modèle du milieu de terrain moderne. Il a su allier technique et intensité. Selon Dan Burn, un seul tacle agressif ou une action déterminée de Jude en début de match donne de l'énergie à toute l'équipe et pousse les autres joueurs à élever leur niveau.

Dans le système de Thomas Tuchel, Bellingham est perçu non seulement comme un créateur, mais aussi comme une force physique majeure. Avant la Coupe du Monde, diverses critiques avaient été émises concernant son rôle en équipe nationale. Cependant, la victoire lors du premier match et le but marqué ont dissipé tous les doutes.

S'exprimant sur le match, Bellingham a déclaré aborder la pression extérieure avec calme. "La critique fait partie du métier de footballeur. Je ne suis pas offensé par ceux qui disent du mal de moi, car je le mérite parfois. Aujourd'hui, c'était agréable de rappeler aux gens qui je suis", a déclaré la star du Real Madrid.

Le fait que Kane et Bellingham soient dans une forme olympique devrait être déterminant pour l'Angleterre lors des prochaines étapes du tournoi. Grâce à son potentiel offensif et sa solidité au milieu de terrain, l'équipe reste l'un des principaux prétendants au titre.