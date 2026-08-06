La nouvelle antenne Starlink V5 ne prend pas en charge le forfait Standby Mode économique

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La nouvelle antenne Starlink V5 ne prend pas en charge le forfait Standby Mode économique

Selon ixbt.com, la nouvelle antenne satellite Starlink V5 présentée par SpaceX s’est révélée privée d’une fonctionnalité importante par rapport aux versions précédentes. Le nouvel appareil ne fonctionne pas avec le forfait économique permettant de réduire temporairement les frais mensuels, ce qui impose des restrictions supplémentaires aux utilisateurs. Ixbt.com rapporte .

Selon les informations disponibles, il s’agit du mode Standby Mode, lancé en août 2025, qui permet de conserver l’accès au réseau pour 10 dollars par mois sans interrompre complètement le service. Dans ce mode, le débit Internet est réduit à environ 0,5 Mbit/s, ce qui reste suffisant pour échanger des messages texte et recevoir des mises à jour importantes. Les propriétaires des anciens terminaux Starlink V4 peuvent toujours utiliser cette fonction.

Mises à jour techniques et changements de débit

Cependant, cette possibilité n’est pour l’instant pas disponible pour les propriétaires de la nouvelle « parabole » Starlink V5. Ils doivent désormais suspendre complètement le service au lieu de passer temporairement à un mode moins coûteux. Malgré cela, le nouveau matériel a été considérablement amélioré : ses dimensions de 30,6 x 38,4 cm le rendent nettement plus compact que le modèle V4 précédent.

Le poids de l’appareil a également été réduit, passant de 2,9 kilogrammes à 1,1 kilogramme. Selon SpaceX, le nouveau terminal consomme moins d’électricité et bénéficie d’une meilleure protection contre la surchauffe. Cela devrait réduire considérablement le risque de baisse du débit Internet dans les climats chauds.

Zone de déploiement et perspectives

Concernant les caractéristiques techniques de l’appareil, son débit maximal en téléchargement est annoncé à plus de 375 Mbit/s. À titre de comparaison, le modèle Starlink V4 pouvait atteindre plus de 400 Mbit/s. Bien que le modèle V5 soit légèrement moins performant en matière de débit maximal, son efficacité énergétique et sa résistance à la chaleur sont considérées comme des atouts.

Pour le moment, le Starlink V5 n’est commercialisé de manière limitée qu’auprès des utilisateurs d’Internet résidentiel dans certaines régions des États-Unis. À mesure que les volumes de production augmenteront, SpaceX prévoit d’élargir progressivement sa zone de commercialisation. Aucune information officielle n’est encore disponible concernant la date d’arrivée sur les marchés internationaux ni un éventuel programme de remplacement des anciennes antennes V4 par les nouvelles.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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