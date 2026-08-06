Ferran Torres ouvre la voie au PSG : la décision appartient désormais au FC Barcelone...

L’attaquant du FC Barcelone Ferran Torres ne serait pas opposé à la poursuite de sa carrière à Paris. Selon la presse espagnole, le joueur de 26 ans a donné son « feu vert » à un transfert au PSG, mais la partie la plus complexe de l’opération reste à venir.

Tout dépend désormais de l’offre officielle du club parisien et des conditions fixées par le FC Barcelone. Le projet des Catalans concernant un autre attaquant vedette pourrait rendre ce transfert encore plus intéressant.

L’appel personnel de Luis Enrique a changé la donne

espagnole Sport.es Selon le média espagnol Sport.es, l’entraîneur du PSG Luis Enrique a fait de Ferran Torres l’une de ses principales cibles du mercato estival.

Le technicien espagnol s’est entretenu personnellement avec le joueur et lui a assuré qu’il bénéficierait d’un rôle important au sein de l’équipe parisienne. Cette conversation aurait convaincu Torres d’envisager favorablement la proposition du champion de France.

Luis Enrique connaît bien les qualités de l’attaquant. Lorsqu’il dirigeait l’équipe nationale espagnole, il accordait régulièrement sa confiance à Torres. Le technicien apprécie sa polyvalence sur le front de l’attaque, son activité dans le pressing haut et ses qualités de finition.

Mundo Deportivo a également rapporté que des contacts avaient eu lieu entre le PSG et l’entourage du joueur, dans une atmosphère positive lors des négociations.

Le FC Barcelone ne veut pas le vendre, mais n’a pas fermé la porte

Le contrat actuel de Ferran Torres avec le FC Barcelone court jusqu’au 30 juin 2027. Le club catalan prévoit de prolonger son engagement.

Toutefois, en cas d’offre financière intéressante, le club pourrait étudier un transfert. Vendre le joueur dès maintenant permettrait au FC Barcelone de récupérer une somme importante et d’éliminer le risque lié à l’approche de la fin de son contrat.

Dans le même temps, la presse espagnole diffuse des informations contradictoires sur la situation. AS affirme que le FC Barcelone n’a pas placé Torres sur la liste des transferts et n’a encore reçu aucune offre officielle du PSG. Au 6 août, aucune proposition concrète du club parisien n’était toujours parvenue aux Catalans.

Il n’existe donc pour l’instant aucun accord définitif concernant le transfert du joueur à Paris. L’accord de Torres pourrait constituer une étape importante, mais la décision finale appartient aux clubs.

La vente de Torres Julian Alvarezlui ouvrirait-elle la voie ?

Le FC Barcelone travaille à la reconstruction de son attaque. L’une des principales cibles du club catalan est Julian Alvarez, l’attaquant de l’Atlético de Madrid.

Selon la radio Cadena SER, le FC Barcelone a préparé une offre d’environ 100 millions d’euros pour l’Argentin. Cependant, le club madrilène n’a pas l’intention de le laisser partir facilement.

Une éventuelle vente de Ferran Torres pourrait permettre aux Catalans de :

— renforcer leur budget consacré aux transferts ;

— réduire leur masse salariale ;

— accroître leurs possibilités d’inscrire un nouvel attaquant.

L’offre du PSG pourrait donc avoir une influence non seulement sur l’avenir de Torres, mais aussi sur l’ensemble de la stratégie de recrutement du FC Barcelone.

Le PSG a préparé des fonds pour un nouvel attaquant

Le club parisien procède lui aussi à des changements dans son secteur offensif. Le PSG Randal Kolo Muania vendu Randal Kolo Muani à la Juventus pour 38 millions d’euros, auxquels pourraient s’ajouter jusqu’à 12 millions de bonus. L’attaquant français a signé un contrat avec le club turinois jusqu’en 2031.

Ce transfert a donné au PSG les moyens financiers de recruter un nouvel attaquant. Luis Enrique serait favorable à l’arrivée de Torres, qu’il connaît bien et dont le profil correspond à ses exigences tactiques.

Quand l’étape décisive sera-t-elle franchie ?

Selon la presse espagnole, les parties concernées sont conscientes de l’éventualité du transfert. Les négociations devraient s’intensifier avant le retour de Ferran Torres à l’entraînement du FC Barcelone.

Le joueur devrait retrouver le groupe le 12 août. Son entretien avec la direction du club pourrait clarifier son avenir.

Dans la situation actuelle, trois conditions principales restent à remplir : le PSG doit envoyer une offre officielle, le FC Barcelone doit accepter les conditions financières et Torres doit parvenir à un accord personnel avec le club parisien.

Le transfert pourrait donc se rapprocher, mais l’accord n’est pas encore conclu. La principale incertitude concerne désormais le montant proposé par le PSG et la volonté du FC Barcelone de vendre son attaquant.

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