OpenAI s’oppose à la plainte judiciaire d’Apple

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OpenAI s’oppose à la plainte judiciaire d’Apple

Leader de l’intelligence artificielle, OpenAI a déposé un document officiel auprès du tribunal, demandant le rejet de la plainte l’accusant d’avoir volé des secrets commerciaux d’Apple. Selon ixbt.com, dans sa stratégie de défense juridique, OpenAI met l’accent non pas sur l’utilisation de données par d’anciens employés, mais sur de graves lacunes dans les pratiques de sécurité et les procédures de licenciement d’Apple. Techcrunch.com rapporte .

En juillet de cette année, Apple avait poursuivi OpenAI, l’accusant d’avoir organisé un stratagème visant à obtenir des informations confidentielles sur son matériel par l’intermédiaire d’anciens ingénieurs. À ce stade, Apple affirme, sur la base de ses enquêtes internes, que d’autres anciens employés pourraient également être impliqués et demande l’accélération de l’enquête.

Failles de sécurité et comptes personnels

Les nouveaux documents et échanges de messages présentés par OpenAI montrent qu’Apple autorisait ses employés à utiliser leurs comptes iCloud personnels dans le cadre professionnel et ne révoquait pas correctement leurs accès après leur départ. Selon les éléments fournis, un responsable d’Apple a continué à accéder au compte iCloud personnel de son ancien employé Chang Liu après son départ de l’entreprise et l’a même sollicité pour obtenir une aide technique.

Selon OpenAI, Apple tente désormais de qualifier de « vol » le désordre résultant de ses pratiques opaques de gestion de l’information et de la protection insuffisante de ses systèmes. L’entreprise cherche ainsi à démontrer que les informations présentées par Apple ne répondent pas légalement à la définition de « secret commercial ».

Concurrence et bataille pour les talents

OpenAI a également affirmé que les accusations formulées dans la plainte manquaient de précision. Selon l’entreprise, Apple se contente de citer de manière générale des catégories liées au développement de produits, comme la fabrication de composants, les tests, les fournisseurs et les canaux de distribution. Le document précise qu’OpenAI n’a pas besoin des secrets commerciaux d’Apple, car elle travaille sur des produits totalement nouveaux et différents.

Selon OpenAI, Apple utilise cette plainte infondée comme prétexte pour compenser ses échecs sur le marché de l’intelligence artificielle et son incapacité à retenir ses meilleurs ingénieurs et développeurs. Des spécialistes estiment que cette procédure judiciaire montre que la lutte pour les talents et l’innovation entre les géants de la technologie s’intensifie.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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