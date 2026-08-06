Raphinha confronté à une sérieuse concurrence pour une place de titulaire à Barcelona

Selon les informations publiées par un média sportif, le Brésilien Raphinha devra composer avec une forte concurrence pour conserver sa place à Barcelona la saison prochaine. Deux ans auparavant, la concurrence était presque inexistante pour l’ailier, qui avait réalisé une saison exceptionnelle avec le club catalan, inscrivant 34 buts et délivrant 26 passes décisives. Cependant, la saison dernière a été plus compliquée en raison de blessures, et ses statistiques ont baissé à 21 buts et 8 passes décisives. Goal.com le rapporte .

La direction du club et le staff technique se sont activement employés sur le marché des transferts afin de renforcer l’effectif. Barcelona a ainsi accueilli plusieurs nouveaux joueurs, ce qui menace la place de Raphinha dans le onze titulaire. Marcus Rashford, qui a quitté l’équipe, avait inscrit 14 buts et délivré autant de passes décisives durant la période précédente, sans toutefois représenter une véritable concurrence pour le Brésilien.

Une forte concurrence et de nouvelles recrues

Selon les informations sportives, les dernières recrues du club ont porté la concurrence dans le secteur offensif à un tout autre niveau. Anthony Gordon et Jesse Bissouma ont notamment rejoint l’équipe, tandis que Karim Adeyemi peut également être aligné sur l’aile gauche si nécessaire. Ces joueurs se distinguent par leur pressing intense, leur vitesse et leur efficacité devant le but.

Le transfert d’Anthony Gordon, en particulier, obligera Raphinha à produire son meilleur football. S’il ne veut pas perdre sa place dans le onze titulaire, il devra se donner à fond à chaque entraînement et lors de chaque match. Les qualités des nouvelles recrues devraient encore renforcer le potentiel offensif de l’équipe.

La confiance de Hansi Flick et les perspectives d’avenir

Malgré cela, Raphinha continue de bénéficier de la pleine confiance de l’entraîneur Hansi Flick. Le technicien allemand a toujours cru en ses capacités et l’a soutenu, même durant les périodes difficiles. Le soutien du coach devrait sans aucun doute aider le Brésilien sur le plan psychologique.

L’émergence d’une forte concurrence montre toutefois à quel point le niveau interne de l’équipe de Barcelona a progressé. Avec deux candidats de qualité pour chaque poste, le club catalan, qui se battra pour les trophées tout au long de la saison, offre à son entraîneur une grande liberté pour effectuer des ajustements tactiques.