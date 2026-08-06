Rodri préfère le projet du FC Barcelone à Manchester City

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Rodri préfère le projet du FC Barcelone à Manchester City

Un retournement inattendu s’est produit dans le monde du football : Rodri, milieu de terrain de Manchester City et de la sélection espagnole, a accepté de poursuivre sa carrière au FC Barcelone. Selon les informations publiées par des médias réputés comme Mundo Deportivo, Sport et Marca, ainsi que par le célèbre insider Fabrizio Romano, le joueur a renoncé à l’option du Real Madrid pour choisir le projet sportif des Catalans. Goal.com le rapporte.

Aucun accord définitif n’a encore été conclu, ni avec le joueur ni avec son club actuel. Toutefois, la direction du FC Barcelone considère que le fait que Rodri ait clairement exprimé sa position et ouvert la porte aux négociations constitue une étape majeure sur le marché des transferts. Les dirigeants du club pensaient auparavant que, s’il revenait en Espagne, le joueur choisirait en priorité le Real Madrid, mais la situation a radicalement changé.

Le projet de Hansi Flick et les détails du transfert

Selon Mundo Deportivo, Rodri est pleinement inspiré par le projet sportif du FC Barcelone dirigé par l’entraîneur allemand Hansi Flick. Le joueur a donné son feu vert à la direction catalane pour entamer des négociations officielles, une possibilité considérée comme une excellente opportunité pour le club.

Même si le renforcement de la ligne offensive reste la priorité absolue du FC Barcelone, la possibilité de recruter l’un des meilleurs milieux de terrain au monde pousse la direction du club à étudier sérieusement ce transfert. Le Real Madrid avait estimé la valeur de cette opération à environ 60 millions d’euros.

Difficultés financières et perspectives

Le montant évoqué entraînerait naturellement certaines difficultés économiques pour le FC Barcelone. Malgré cela, l’accord personnel du joueur offre au club la possibilité de rechercher des solutions financières pour concrétiser ce transfert.

Des négociations difficiles avec Manchester City et la définition des conditions contractuelles restent encore à mener. Si les parties parviennent à un accord, ce transfert deviendra sans aucun doute l’un des mouvements les plus retentissants et inattendus du mercato actuel.

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Jahongir Tursunov
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