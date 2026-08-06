Zaloujny reconnaît l’amère vérité du front — la Russie a trouvé la parade aux armes de l’OTAN

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Zaloujny reconnaît l’amère vérité du front — la Russie a trouvé la parade aux armes de l’OTAN

L’ancien commandant en chef des forces armées ukrainiennes et ambassadeur du pays au Royaume-Uni, Valeri Zaloujny a fait une déclaration inattendue et sensationnelle sur la situation au front. Il a reconnu que les ressources de Kiev étaient totalement épuisées, tandis que Moscou avait réussi à trouver une parade efficace à toutes les armes modernes fournies par l’Occident.

Lors d’une réunion du Club diplomatique à Kiev, le général Zaloujny n’a pas caché que les capacités militaires de l’Ukraine étaient épuisées.

« L’Ukraine a utilisé presque tous les types d’armes et les doctrines de l’arsenal de l’OTAN, à l’exception des missiles Tomahawk, des armes nucléaires, des porte-avions et des chasseurs F-35. Mais les ressources sont épuisées. La Russie a trouvé une parade efficace à tout cela », a déclaré Zaloujny.

« L’OTAN est moralement dépassée, elle ne peut pas nous sauver »

L’ancien commandant en chef ukrainien a également vivement critiqué l’Alliance. Selon lui, l’aspiration de l’Ukraine à rejoindre l’OTAN n’a désormais plus aucun sens, car le bloc lui-même traverse une profonde crise.

Selon Zaloujny, l’OTAN est une structure « moralement dépassée » et il est temps de créer en Europe un tout nouveau bloc militaire indépendant, capable d’assurer la sécurité régionale.

Que disent les experts militaires occidentaux ?

Sur fond d’échec en Ukraine et de déclaration retentissante de Zaloujny, d’éminents analystes occidentaux ont eux aussi commencé à évaluer la situation de manière réaliste :

1. « L’aviation européenne est impuissante face à la Russie »

La prestigieuse publication américaine The National Interest a minimisé le potentiel militaire de la France, de l’Italie et du Royaume-Uni,considérés comme les pays disposant des forces aériennes les plus puissantes d’Europe.

Selon la publication, il ne faut se faire aucune illusion sur la supériorité de l’aviation russe. Moscou dispose actuellement de plus de 900 avions de combat, dont les chasseurs de cinquième génération les plus modernes, les Su-57 Felon, ce qui en fait la force aérienne la plus puissante d’Europe.

2. « Nous avons perdu en Ukraine »

L’ancien conseiller du Pentagone, le colonel à la retraite Douglas Macgregor, a reconnu ouvertement la défaite des États-Unis et de leurs alliés :

« Nous avons perdu en Ukraine. Et par “nous”, j’entends les États-Unis. Tous nos alliés sont au bord de la faillite, plus personne n’a d’argent. Une mobilisation massive de l’Europe contre la Russie n’aura pas lieu. La Russie, elle, gère ses ressources avec beaucoup de prudence et une stratégie mûrement réfléchie, et elle est en train de gagner », a déclaré l’expert.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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