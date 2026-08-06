Real Madrid recrute Yan Diomande pour 140 millions d’euros

Le Real Madrid a officiellement annoncé une arrivée retentissante lors du mercato estival : l’attaquant talentueux Yan Diomande, qui évoluait au RB Leipzig, rejoint le club. Selon les informations de GOAL.com, le montant du transfert atteint 140 millions d’euros, bonus compris, ce qui pourrait en faire la recrue la plus chère de l’histoire du club merengue. Comme l’a rapporté GOAL.com.

Le contrat signé par les deux parties court jusqu’en juin 2033, tandis que la part fixe garantie du transfert s’élève à 125 millions d’euros. Dix millions d’euros supplémentaires seront versés si des objectifs facilement atteignables sont remplis, et 5 millions d’euros additionnels en cas de performances plus importantes. Si tous les critères sont atteints, le transfert de Yan Diomande établira un nouveau record pour le Real Madrid.

Un spectaculaire rebondissement dans la course au transfert

Le Paris Saint-Germain était initialement considéré comme le principal prétendant pour ce jeune joueur. Le club parisien avait longtemps été proche d’un accord, mais la direction du Real Madrid a accéléré dans les dernières heures du mercato, faisant pencher le dossier en sa faveur et devançant son rival.

L’ascension de Yan Diomande dans le football professionnel a été fulgurante. Il y a seulement deux ans, il étudiait encore à l’académie DME, en Floride. L’Ivoirien a ensuite joué pour Leganés et le RB Leipzig, inscrivant 12 buts et délivrant 8 passes décisives en Bundesliga la saison dernière, attirant ainsi l’attention des grands clubs européens.

Un nouveau casse-tête pour José Mourinho

L’arrivée de cette star offrira plusieurs possibilités positives à l’entraîneur José Mourinho, mais lui posera également un sérieux casse-tête dans la composition de l’équipe. Capable d’évoluer à n’importe quel poste de l’attaque, Diomande devra désormais se battre pour une place de titulaire avec les autres stars du Real Madrid.

La ligne offensive du club madrilène est actuellement extrêmement compétitive, avec Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Rodrygo Goes, Franco Mastantuono, Endrick Felipe et Gonzalo García à la disposition de l’entraîneur. L’arrivée de Yan Diomande renforcera encore le potentiel offensif de l’équipe et exigera davantage de flexibilité tactique de la part du staff.

Rappelons que l’attaquant, présent avec la sélection de la Côte d’Ivoire lors de la Coupe du monde 2026, s’était également illustré sur la scène internationale en aidant son équipe à atteindre les play-offs. Il devrait désormais poursuivre ses performances remarquables au niveau des clubs, sous les yeux des supporters espagnols.