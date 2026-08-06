Un phénomène rare sera observé dans le ciel le 12 août : quatre événements simultanés

Cette année, le 12 août, l’un des événements astronomiques les plus rares de ces dernières années devrait se produire pour les observateurs du ciel. Ce jour-là, une éclipse solaire, le pic d’activité de la pluie de météores des Perséides, une phase rare de Vénus ainsi que la meilleure visibilité de la Voie lactée coïncideront. C’est ce qu’a rapporté la publication « Space » .

Selon la publication, pendant la journée, la Lune masquera une partie du disque solaire. Comme annoncé précédemment, une éclipse solaire totale sera observable dans l’est du Groenland, dans l’ouest de l’Islande ainsi que dans le nord de l’Espagne. Parallèlement, près de 779 millions de personnes vivant en Amérique du Nord, en Europe et en Afrique du Nord pourront observer une éclipse solaire partielle d’au moins 10 %.

Les spécialistes indiquent que la plus grande éclipse solaire partielle d’Amérique du Nord sera visible dans le territoire canadien du Nunavut. Ici, près de 93 % du disque solaire seront occultés par la Lune. Aux États-Unis, le meilleur spectacle sera visible en Alaska ainsi que dans les régions du nord-est du pays.

Après le coucher du soleil, un autre phénomène astronomique rare se produira. Vénus atteindra la « dichotomie » et apparaîtra sous la forme d’un demi-cercle, visible avec un télescope ou de puissantes jumelles. Ce phénomène constitue l’une des observations les plus intéressantes pour les passionnés d’astronomie.

À la tombée de la nuit, l’une des pluies de météores les plus célèbres de l’année — les Perséides — atteindra son pic d’activité. Cette année, en raison de la nouvelle lune, le ciel ne sera pas éclairé par la lumière lunaire. Dans ces conditions favorables, il sera possible d’observer chaque heure jusqu’à 50 à 75 « étoiles filantes ».

Les astronomes soulignent que le meilleur moment pour observer les météores se situe, heure locale, entre minuit et 2 heures du matin . En particulier dans les zones rurales, où la pollution lumineuse et atmosphérique est faible, la Voie lactée pourra être admirée dans l’une de ses apparitions les plus brillantes et les plus magnifiques de l’année.

Selon les spécialistes, la coïncidence, en une seule journée, de plusieurs phénomènes astronomiques majeurs — une éclipse solaire, une phase rare de Vénus, la pluie de météores des Perséides et une Voie lactée particulièrement visible — est extrêmement rare. C’est pourquoi le 12 août pourrait rester dans l’histoire comme l’une des nuits les plus mémorables pour les amateurs d’observation du ciel.