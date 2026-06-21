Lamine Yamal sur les traces de Lionel Messi : la star espagnole révèle son nouveau poste

Le jeune prodige de l'équipe nationale d'Espagne et du FC Barcelona, Lamine Yamal, a partagé des réflexions intéressantes sur son avenir et les changements tactiques sur le terrain. Actuellement brillant en tant qu'ailier, le joueur de 17 ans prévoit de se déplacer vers l'axe du terrain avec le temps, à l'instar du légendaire Lionel Messi. C'est ce qu'a rapporté Goal.com en s'appuyant sur le journal El Mundo. Goal.com rapporte ceci.

Lamine Yamal a souligné que les défenseurs adverses exercent un contrôle excessif et collectif sur lui. Le fait d'être entouré d'au moins trois défenseurs lorsqu'il évolue sur l'aile pousse le jeune talent à réformer son style de jeu. Selon lui, la possibilité d'échapper à une telle pression est plus élevée dans la zone centrale.

L'expérience et la solution tactique de Lionel Messi

"Je pense que Lionel Messi était également marqué par trois défenseurs en son temps. Le seul endroit où trois joueurs ne peuvent pas vous traquer est le centre du terrain. Il y a beaucoup de joueurs là-bas et il est difficile pour les défenseurs de se concentrer sur une seule personne. Avec le temps, je m'y déplacerai également, car on peut trouver plus de liberté au centre que de jouer contre trois personnes sur l'aile", déclare Lamine Yamal.

Actuellement devenu une force majeure sur l'aile droite du FC Barcelona et de l'équipe d'Espagne, le joueur est convaincu que jouer dans l'axe augmentera son efficacité. Selon lui, la zone centrale offre davantage d'opportunités pour exploiter les espaces entre les lignes défensives adverses et menacer directement le but. Cela contribuera à le façonner davantage comme un joueur décisif.

Lamine Yamal a également révélé comment ses adversaires se préparent contre lui. Il affirme qu'aujourd'hui, il est presque impossible pour lui de se retrouver dans une situation de un contre un. Les défenseurs tentent constamment de l'arrêter en groupe. Cela oblige la jeune star à collaborer davantage avec ses coéquipiers et à agir de manière tactiquement plus intelligente.

"Si j'ai de la chance, deux personnes jouent contre moi, mais le un contre un n'arrive presque jamais. C'est pourquoi je discute avec le latéral pour lui expliquer comment bouger. L'entraîneur souligne également que si trois personnes m'entourent, cela signifie que trois de mes coéquipiers sont libres. Le dribble est une improvisation, on ne peut pas le planifier, mais la tactique doit être correctement construite", a ajouté le joueur.

Selon les experts, cette décision de Lamine Yamal est logiquement fondée. Lionel Messi a également commencé les premières années de sa carrière sur l'aile droite avant de devenir un "faux neuf" et un meneur de jeu central. Les supporters du FC Barcelona espèrent que l'évolution de ce jeune talent le mènera parmi les plus grands joueurs de l'histoire du club.