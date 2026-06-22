Fabio Cannavaro : À ce niveau, chaque erreur coûte cher

L'entraîneur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Fabio Cannavaro, a partagé ses impressions après le match contre la Colombie lors de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026.

Les « Loups blancs » se sont inclinés 1-3 face à la Colombie lors de leurs débuts historiques au Mondial. Malgré cela, Cannavaro s'est dit satisfait de certains aspects du jeu, notamment le courage et l'activité de l'équipe en seconde période.

Le technicien italien a souligné qu'il y a une grande différence entre participer à une Coupe du Monde en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Le joueur peut entrer sur le terrain et profiter davantage de l'atmosphère et du jeu. L'entraîneur, quant à lui, doit contrôler simultanément la préparation, la tactique, l'état des joueurs et de nombreux autres aspects pendant le match.

« En tant qu'entraîneur, on doit prêter attention à énormément de choses, contrôler de nombreux paramètres et se préparer à l'avance. Bien sûr, il y a l'excitation et le bonheur, mais au final, toute votre attention est portée sur l'équipe. C'est pourquoi on peut ne même pas remarquer ce qui se passe autour », a déclaré Cannavaro.

Il a ajouté que l'aspect le plus difficile pour un entraîneur est de ne pas pouvoir intervenir pleinement dans le jeu depuis le bord du terrain. Le désir d'aider les joueurs et de contrôler chaque processus est fort, mais l'entraîneur ne peut influencer la situation que par certains changements tactiques.

« Vous voulez aider les joueurs, vous voulez tout contrôler, mais il est impossible de le faire pleinement. Vous ne pouvez apporter que quelques modifications. C'est pourquoi l'entraîneur ressent plus de souffrance, d'anxiété et de pression sur le banc », a-t-il ajouté.

Cannavaro a également été franc sur la principale leçon tirée du match contre la Colombie. Selon lui, au niveau d'une Coupe du Monde, même une petite erreur peut avoir un impact sérieux sur le résultat.

Le sélectionneur a noté que l'équipe d'Ouzbékistan a montré un football collectif, organisé et agressif durant la rencontre. Cependant, quelques moments d'inattention ont été immédiatement sanctionnés par un adversaire expérimenté.

« Nous avons fait un bon match. Nous avons agi collectivement, nous avons été agressifs et disciplinés. Mais à ce niveau, si vous perdez votre concentration un instant ou si vous laissez un joueur adverse sans surveillance, vous êtes forcément sanctionnés », a déclaré le spécialiste.

Selon Cannavaro, la situation du premier but de la Colombie avait été longuement étudiée lors des entraînements et un plan pour y faire face avait été élaboré. Malgré cela, une erreur s'est produite au moment crucial. Le deuxième but a été encaissé après une phase sur touche.

« J'avais dit aux joueurs de ne pas jouer via la zone centrale, car perdre le ballon là-bas est très dangereux. À ce niveau, nous devons réduire le nombre d'erreurs autant que possible », a déclaré Cannavaro.

Parallèlement, l'entraîneur italien a reconnu que l'équipe a produit le football qu'il souhaitait en seconde période. Après la pause, l'Ouzbékistan a tenté de mieux contrôler le ballon, de se projeter vers l'avant et de créer des occasions dangereuses devant le but adverse.

« Je dis toujours aux joueurs : quand nous avons le ballon, nous devons montrer notre style. Il ne faut pas avoir peur du football, avoir confiance en soi et prendre du plaisir. En seconde période, l'équipe a montré précisément ces qualités », a affirmé le sélectionneur.

Les joueurs ouzbeks ont tenté de prendre l'initiative en seconde période, marquant un but et se procurant plusieurs autres occasions favorables. Cependant, le troisième but encaissé en fin de match a aggravé la situation de l'équipe.

Malgré tout, cette défaite lors de leurs débuts historiques a été une expérience précieuse pour l'Ouzbékistan. Les joueurs de Cannavaro ont ressenti concrètement que chaque épisode, chaque décision et chaque seconde d'attention sont déterminants à ce niveau.

Désormais, les « Loups blancs » vont analyser les lacunes commises contre la Colombie afin d'agir avec plus d'assurance et sans erreur lors des prochaines rencontres.