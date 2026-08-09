Le Real Madrid s’impose difficilement face à Ferencváros en amical en Hongrie

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Le Real Madrid s’impose difficilement face à Ferencváros en amical en Hongrie

Samedi, lors d’un match amical, le club espagnol du Real Madrid a battu Ferencváros, équipe hongroise, sur le score de 2-1. Bien que les Madrilènes aient nettement dominé la rencontre, la pression adverse en seconde période a maintenu un duel intense et indécis jusqu’au coup de sifflet final. À ce sujet, Goal.com rapporte que.

Selon ixbt.com et la presse sportive, le match a débuté sur un rythme offensif intense. Dès les premières minutes, les locaux se sont montrés actifs et ont tenté de créer des situations dangereuses devant le but madrilène. D’après les comptes rendus écrits, la frappe d’Arda Güler depuis l’extérieur de la surface à la 7e minute a manqué le cadre, tandis qu’à la 11e minute, Endrick n’a pas concrétisé une belle occasion et a envoyé le ballon au-dessus de la barre.

Ferencváros ne s’est pas contenté de subir et a tenté de répliquer par l’intermédiaire de Daniel Arzani aux 4e et 10e minutes, mais ces tentatives n’ont pas véritablement inquiété le gardien du Real Madrid. La pression s’est poursuivie : Brahim Díaz a manqué sa frappe à la 14e minute, puis le gardien local a repoussé une tentative d’Endrick à bout portant à la 37e minute.

Buts en première période et changements à la pause

Le premier but de la rencontre a été inscrit à la 41e minute. Après un corner, Alexis Sería a adressé un centre repris de la tête à bout portant par Mario Rivas, qui a donné l’avantage au Real Madrid. En fin de première période, l’équipe hongroise a tenté d’égaliser, mais Zsenti Varga a manqué son occasion à la 42e minute.

Au début de la seconde période, les deux entraîneurs ont procédé à de nombreux changements. Du côté du Real Madrid, Vinícius Júnior, Bernardo Silva, Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen et Carlos Espí ont fait leur entrée. Ferencváros a également largement remanié son équipe et modifié son système de jeu.

Jusqu’aux dernières minutes, la pression exercée par les Hongrois a sérieusement mis à l’épreuve la défense du Real Madrid. Malgré cela, le géant espagnol a finalement conservé son avantage, s’imposant dans ce déplacement difficile et réussissant un test important avant le début de la saison.

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Jahongir Tursunov
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