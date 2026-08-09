West Ham trouve un accord avec Tottenham pour le transfert de Manor Solomon

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West Ham trouve un accord avec Tottenham pour le transfert de Manor Solomon

Le club londonien de West Ham United poursuit son activité sur le marché estival des transferts et a trouvé un accord de principe avec Tottenham pour recruter le milieu de terrain Manor Solomon. Selon Goal.com, les conditions du transfert comprennent un montant garanti de 5 millions de livres sterling, ainsi que 2 millions de livres supplémentaires sous forme de bonus. L’information est rapportée par Goal.com rapporte .

L’accord comprend également une clause de 10 % en faveur de Tottenham sur une éventuelle revente. The Athletic avait précédemment indiqué que les négociations avaient été temporairement suspendues en raison de désaccords financiers entre les deux parties, notamment sur la structure des paiements conditionnels liés au retour de l’équipe en Premier League. Toutefois, les deux clubs rivaux de la capitale sont finalement parvenus à un accord.

Un nouveau chapitre dans la carrière de Manor Solomon

Bien que l’ailier israélien de 27 ans ait rejoint Tottenham en tant qu’agent libre en 2023, il n’a disputé que six rencontres officielles avec le club. Son passage dans le nord de Londres a surtout été marqué par les blessures, la concurrence et le manque de temps de jeu régulier. Sa dernière apparition importante dans le onze de départ remonte à septembre 2023, lors du match contre Liverpool.

Même si le joueur a activement participé à la préparation estivale en cours, le staff technique a décidé de le laisser rejoindre un autre club. Son transfert à West Ham offre à Manor Solomon une belle occasion de démontrer à nouveau son potentiel dans le football anglais et de relancer sa carrière.

Expérience et succès dans une division inférieure

West Ham recrute non seulement un joueur techniquement doué, mais aussi un footballeur expérimenté qui connaît bien les exigences du championnat. Après s’être remis d’une grave blessure, Solomon avait été prêté à Leeds United et était devenu l’un des principaux artisans de la promotion du club en Premier League. Il avait alors inscrit dix buts, démontrant son haut niveau.

Par la suite, la carrière du joueur a pris une tournure quelque peu nomade. Lors de la saison 2025-2026, malgré l’intérêt de Crystal Palace, il a rejoint Villarreal, en Espagne. Toutefois, ce prêt a été interrompu dès janvier et Solomon a été contraint de rejoindre la Fiorentina, en Italie. Désormais transféré au club londonien, l’ailier devrait retrouver davantage de stabilité dans sa carrière.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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