Le prix des cartes graphiques Nvidia CMP 170HX s’envole

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Le prix des cartes graphiques Nvidia CMP 170HX s’envole

Récemment, les anciennes cartes conçues pour le minage, qui ne suscitaient presque aucun intérêt sur le marché de l’occasion et étaient estimées entre 100 et 200 dollars environ, Nvidia CMP 170HX ont vu leur prix multiplié plusieurs fois. Selon Ixbt.com, cette hausse s’explique par l’apparition d’une possibilité d’augmenter considérablement la capacité de leur mémoire à l’aide d’un logiciel. C’est ce qu’ indique Ixbt.com.

Ces accélérateurs spécialisés ont été commercialisés pour la première fois en 2021. Ils étaient basés sur le modèle A100, alors très populaire dans le domaine de l’intelligence artificielle, mais présentés comme une version nettement bridée. Ainsi, les modèles d’origine disposaient de 64 ou 80 GB de mémoire, tandis que les appareils CMP 170HX n’en proposaient que 8 ou 10 GB.

Possibilité de déverrouiller la mémoire par logiciel

Les spécialistes ont établi que les capacités techniques de ces appareils étaient en réalité bien supérieures. Physiquement, les cartes graphiques disposaient d’une capacité imposante, comparable à celle des modèles coûteux, mais le fabricant avait bloqué par logiciel une grande partie de leur mémoire et de leurs cœurs de calcul.

La situation a radicalement changé après l’apparition sur la plateforme GitHub d’un outil appelé CMPUnlocker , qui permet aux utilisateurs de contourner les blocages et d’activer pleinement le processeur graphique et la mémoire. Il est ainsi devenu possible de transformer un ancien appareil doté de 8 GB de mémoire en un modèle de niveau A100 avec 64 GB, et la version de 10 GB en un appareil offrant 80 GB.

Un regain d’intérêt pour l’intelligence artificielle

Bien sûr, une intervention aussi profonde peut entraîner la défaillance de certaines puces mémoire. Malgré cela, les possibilités offertes permettent de multiplier plusieurs fois la capacité de l’appareil. Les dizaines de GB de mémoire HBM2e haute vitesse rendent encore pertinentes ces anciennes cartes de minage, qui sont désormais utilisées non plus pour le minage, mais avec des systèmes d’intelligence artificielle.

Face à cette forte demande pour ces appareils, les prix du marché ont également changé. Ces accélérateurs sont désormais vendus entre 1 500 et 2 200 dollars environ, même sans garantie et sans déverrouillage. Les acheteurs les acquièrent dans l’espoir d’obtenir de hautes performances, sans toutefois savoir précisément à l’avance quel sera le résultat final.

NvidiaCMP 170HXMinageIntelligence ArtificielleCartes Graphiques
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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