Samsung Galaxy A18 passe le test Geekbench

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Samsung Galaxy A18 passe le test Geekbench

Selon ixbt.com, le smartphone Samsung Galaxy A18, qui n’a pas encore été présenté, est apparu dans la base de données du benchmark Geekbench. Certaines caractéristiques techniques et performances de cet appareil d’entrée de gamme, identifié par le numéro de modèle SM-A185G, ont été révélées, permettant de se faire une première idée du futur modèle. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Il s’avère que le smartphone fonctionnera dès sa sortie avec un logiciel moderne : le système d’exploitation Android 17 et l’interface One UI 9. Toutefois, les résultats des tests indiquent que Samsung a utilisé une plateforme matérielle relativement ancienne, ce qui soulève plusieurs questions chez les passionnés de technologie.

Caractéristiques techniques et performances

Le processeur MediaTek Helio G99 constitue le composant principal de l’appareil. Cette puce gravée en 6 nanomètres a été présentée pour la première fois en 2022 et est désormais considérée comme obsolète. De plus, comme ce processeur ne prend pas en charge les réseaux 5G, le nouveau modèle pourrait être en retard sur les standards de communication modernes.

Selon les données de Geekbench, la version testée ne disposait que de 4 GB de RAM. Cette configuration paraît quelque peu inhabituelle, puisque le Galaxy A18 de la génération précédente était proposé avec 6 et 8 GB de RAM. Il est donc possible qu’au moins une version du nouveau smartphone dispose de moins de RAM que son prédécesseur.

Lors du test, le smartphone a obtenu 744 points en monocœur et 2064 points en multicœur. Ces résultats sont tout à fait prévisibles et typiques de l’ancien processeur MediaTek Helio G99.

Perspectives et date de présentation

Pour le moment, Samsung n’a fourni aucune information officielle concernant la date de présentation du smartphone Galaxy A18. Néanmoins, la fuite des résultats du benchmark indique que le développement de l’appareil est entré dans sa phase finale.

Selon les experts, la politique tarifaire jouera un rôle déterminant pour permettre à un appareil d’entrée de gamme doté de telles caractéristiques de trouver sa place sur le marché. Les autres fonctions du nouveau modèle et sa date de commercialisation devraient être précisées dans les prochains mois.

SamsungGalaxy A18GeekbenchMediaTekAndroid
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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