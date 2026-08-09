Le processeur Nvidia RTX Spark N1X devance ses concurrents dans Geekbench

Selon ixbt.com, la nouvelle plateforme de 20 cœurs de Nvidia, baptisée RTX Spark N1X, est apparue pour la première fois dans la base de tests Geekbench 7 et a immédiatement démontré ses hautes performances. Testé sous Windows 11 on ARM avec 64 GB de RAM, ce système a réussi à devancer les processeurs phares d’AMD et d’Intel. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Selon les informations disponibles, la nouvelle plateforme est proposée dans deux configurations différentes. La première compte 20 cœurs, répartis en deux clusters de 10 cœurs, et fonctionne à une fréquence de base de 4,0 GHz. Son GPU intégré, basé sur l’architecture Blackwell, comprend 6144 cœurs CUDA. La seconde configuration possède 18 cœurs selon un schéma 10+8, une fréquence de 3,9 GHz et un circuit graphique doté de 5120 cœurs CUDA, tandis que la mémoire reste identique, à 64 GB.

Résultats des benchmarks et concurrence

Lors des tests réalisés dans Geekbench 7, le Nvidia RTX Spark N1X à 20 cœurs a obtenu 2570 points en monocœur et 23 126 points en multicœur. La version plus compacte à 18 cœurs a enregistré respectivement 2541 et 21 776 points. Ces résultats témoignent de l’impressionnante puissance de calcul de la plateforme.

Ixbt.com souligne notamment que la solution de Nvidia s’est montrée supérieure à l’AMD Ryzen AI Max+ 395, un processeur à 16 cœurs parmi les plus puissants d’AMD pour les systèmes Windows compacts. En moyenne, le processeur AMD obtient 2429 points en monocœur et 20 609 points lorsque tous ses cœurs sont sollicités. Ainsi, le Nvidia N1X s’est révélé 6 % plus rapide en monocœur et 12 % en multicœur.

Comparaison avec Intel et Apple

La comparaison avec les produits Intel donne une image légèrement différente. Le processeur Intel Core Ultra X9 388H à 16 cœurs obtient 2767 points au test monocœur, devançant Nvidia de 7 %. Toutefois, avec tous ses cœurs activés, le modèle Intel atteint 19 304 points et accuse un retard d’environ 20 % sur les performances multicœurs du Nvidia N1X.

Dans le même temps, Nvidia reste clairement derrière l’écosystème Apple. Le processeur Apple M5 Max à 18 cœurs obtient en moyenne 3766 points en monocœur et 35 527 points en multicœur dans Geekbench 7. Le Nvidia RTX Spark N1X affiche donc des scores inférieurs de 32 % et 35 %, respectivement.

Les spécialistes rappellent que Geekbench évalue principalement les capacités du processeur central (CPU) et que le plein potentiel de la puissante partie graphique Blackwell du Nvidia N1X n’apparaît pas dans ces tests. Malgré cela, le GPU doté de 6144 cœurs CUDA devrait offrir un avantage majeur au système dans les tâches d’intelligence artificielle.