Nouvelle sensation du Cap-Vert, l'Uruguay perd des points à Miami

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Nouvelle sensation du Cap-Vert, l'Uruguay perd des points à Miami

Le match entre l'Uruguay et le Cap-Vert, comptant pour la 2e journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde, s'est soldé par un résultat inattendu. Dans l'ambiance électrique du célèbre Hard Rock Stadium de Miami, un match nul spectaculaire de 2-2 a été enregistré. Après ce résultat, les insulaires poursuivent leur parcours sensationnel dans la compétition.

Le drame de la première mi-temps et la remontée de l'Uruguay

La rencontre n'a pas commencé selon le plan des Sud-Américains. Cherchant à prendre le contrôle du ballon, l'équipe d'Uruguay a été surprise par une attaque rapide à la 21e minute. Le milieu de terrain du Cap-Vert, Kevin Lenini, a ouvert le score d'une frappe précise, donnant l'avantage aux visiteurs nominaux.

Cependant, les Uruguayens expérimentés ont réussi à renverser la situation à la fin de la première mi-temps :

  • À la 44e minute Maximiliano Araújo a profité d'un espace dans la défense adverse pour rétablir l'équilibre.

  • À la 45+6e minute pendant le temps additionnel, Agustín Canobbio a marqué, permettant à l'Uruguay de rentrer aux vestiaires avec l'avantage.

Le caractère des insulaires et le coup de sifflet final

Bien que l'Uruguay ait tenté de maintenir son avantage en seconde période, les joueurs du Cap-Vert n'ont pas voulu abdiquer. Les changements effectués par l'entraîneur des insulaires ont rapidement porté leurs fruits. À la 58e minute, Helio Varela, entré en jeu, a marqué seulement trois minutes plus tard, à la 61e minute, pour égaliser et fixer le score final du match à 2-2.

Après deux journées, l'équipe du Cap-Vert poursuit sa série d'invincibilité à la Coupe du Monde 2026, devenant la véritable surprise du tournoi. Lors de la dernière journée décisive de la phase de groupes, le Cap-Vert affrontera l'Arabie saoudite, tandis que l'Uruguay fera face à un test très difficile contre l'Espagne.

Coupe du Monde 2026. Protocole de la 2e journée

Uruguay — Cap-Vert 2:2

Buts: Lenini 21 (0:1), Araújo 44 (1:1), Canobbio 45+6 (2:1), Varela 61 (2:2).

Uruguay : Muslera, Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Juan Sanabria, Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte (70 De la Cruz), Agustín Canobbio, Federico Valverde, Maximiliano Araújo (81 Brian Rodríguez), Federico Viñas (70 Darwin Núñez).

Cap-Vert : Vozinha, Steven Moreira, Roberto Lopes, Diney Borges, Sidney Cabral, Kevin Lenini (70 Laros Duarte), Ryan Mendes, Telmo Arcanjo (46 Deroy Duarte), Jamiro Monteiro (80 Yannick Semedo), Garry Rodrigues (58 Helio Varela), Gilson Benchimol (58 Nuno Da Costa).

UruguayCap-VertMiamiHard Rock StadiumEspagne
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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