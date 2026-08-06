Les principales caractéristiques techniques du smartphone Redmi K100 Pro Max dévoilées

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Les principales caractéristiques techniques du smartphone Redmi K100 Pro Max dévoilées

Xiaomi a dévoilé les images officielles de son appareil le plus avancé de la gamme Redmi K100 Pro, le smartphone Redmi K100 Pro Max, et révélé ses principales caractéristiques techniques. Selon ixbt.com, la présentation de ce modèle haut de gamme est prévue le 11 août de cette année, ce qui montre que l’entreprise se prépare sérieusement à l’arrivée de ses appareils mobiles de nouvelle génération sur le marché. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

D’après les teasers officiels publiés, le nouveau smartphone arborera un élégant boîtier blanc. Une attention particulière a également été accordée à ses capacités audio : l’appareil devrait être équipé d’un système audio avancé au format 2.1, développé en partenariat avec la marque réputée Bose. Les utilisateurs devraient ainsi profiter d’un son de haute qualité lors de la lecture de contenus multimédias.

Une fréquence d’écran et des performances record

Lu Weibing, président du groupe Xiaomi, a indiqué que l’écran du smartphone prendrait en charge une fréquence d’images extrêmement élevée de 185 Hz. Une telle valeur est particulièrement importante pour les jeux dynamiques et pour assurer une fluidité exceptionnelle de l’interface.

Le dernier processeur Snapdragon 8 Elite Gen5 a été choisi comme plateforme matérielle de l’appareil. Selon l’entreprise, ce processeur et cette configuration technique ont obtenu un résultat impressionnant au benchmark AnTuTu, avec 4,555 millions de points. Pour améliorer encore les performances graphiques, l’appareil est également doté du moteur Fury Engine et d’une puce D2 dédiée à l’intelligence artificielle.

Batterie et capacités photo

Selon ixbt.com, le Redmi K100 Pro Max sera équipé d’une batterie de très grande capacité. Celle-ci atteindra 9070 mAch, permettant aux utilisateurs de profiter longtemps de leur appareil sans chargeur. Le smartphone prendra également en charge la charge filaire rapide de 100 watts et la charge sans fil de 50 watts.

Le modèle haut de gamme conservera également sa position dominante en matière de photographie. Plus précisément, le module principal de l’appareil photo principal sera équipé d’un capteur haute résolution de 200 mégapixels. Cette configuration permettra de capturer des images nettes et détaillées jusque dans les plus petits éléments, de quoi ravir les passionnés de photographie mobile.

XiaomiRedmi K100 Pro MaxSnapdragon 8 Elite Gen5AnTuTuSmartphones
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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