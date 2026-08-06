Après la blessure lors du combat de 26 secondes : Van et Pantoja vont se retrouver

La revanche tant attendue pour la ceinture des poids mouches de l’UFC a été officiellement confirmée. Le champion en titre Joshua Van affrontera l’ancien détenteur du titre Alexandre Pantoja dans le combat principal de l’UFC 331.

L’événement aura lieu le 19 septembre, heure américaine, à la Crypto.com Arena de Los Angeles. En raison du décalage horaire, le combat principal devrait avoir lieu au matin du 20 septembre en Ouzbékistan .

Le premier combat n’avait duré que 26 secondes

Les deux combattants s’étaient affrontés pour la première fois le 6 décembre 2025, lors de l’UFC 323. Ce soir-là, Pantoja avait défendu sa ceinture, tandis que Van disputait pour la première fois de sa carrière un combat pour le titre de l’UFC.

Cependant, le combat complet attendu par les fans n’a pas eu lieu. À la 26e seconde, Pantoja a subi une grave blessure au bras et au coude. Incapable de continuer, le Brésilien a permis à Van d’être déclaré vainqueur par TKO et de remporter la ceinture. Dans les résultats officiels de l’UFC, la défaite est enregistrée comme un « TKO dû à une blessure ».

C’est pourquoi ce premier affrontement n’a pas été considéré comme une preuve de la supériorité de Van sur Pantoja. Au contraire, cette blessure inattendue a laissé sans réponse la question principale entre les deux combattants.

Van a défendu sa ceinture et répondu aux doutes

Joshua Van a répondu lors de son combat suivant aux critiques affirmant qu’il avait remporté le titre par accident. En mai 2026, il a défendu sa ceinture pour la première fois dans un combat de cinq rounds contre Tatsuro Taira.

Le combattant né au Myanmar a arrêté son adversaire à 1 minute et 32 secondes du cinquième round grâce à une série de frappes. Van a ainsi montré qu’il pouvait disputer un véritable combat de championnat à un rythme élevé et rester dangereux jusque dans les derniers rounds.

Le profil officiel actuel de l’UFC affiche le bilan professionnel de Van avec 17 victoires et 2 défaites. Neuf de ses victoires ont été obtenues par KO et deux autres par soumission. Ainsi, le bilan de 21-2 mentionné dans certains articles ne correspond pas aux statistiques officielles de l’UFC.

Pour Pantoja, ce n’est pas une simple revanche

Avant son premier combat contre Van, Alexandre Pantoja était l’un des champions les plus réguliers de la division. Sa défaite face à Van a mis fin à une série de huit victoires consécutives.

Avec 14 victoires, le Brésilien fait partie des détenteurs du record dans l’histoire des poids mouches de l’UFC. Douze de ses victoires professionnelles ont été obtenues par soumission, ce qui illustre le danger qu’il représente au sol. Son profil officiel à l’UFC affiche un bilan de 30-6.

Pantoja avait immédiatement réclamé une revanche, puisqu’il n’avait pas perdu sa ceinture au terme d’un combat complet. Il aura désormais l’occasion de reconquérir son titre dès son premier combat après sa blessure.

Deux styles complètement différents vont s’affronter

Le principal atout de Van réside dans son rythme élevé, le grand nombre de frappes qu’il porte et sa capacité à maintenir la pression pendant les rounds. Selon les statistiques de l’UFC, il délivre en moyenne 8,43 frappes significatives par minute.

Pantoja est quant à lui l’un des combattants les plus expérimentés de la division pour amener le combat au sol, prendre le dos de son adversaire et chercher la soumission. Il pourrait exploiter l’agressivité de Van pour rechercher le clinch ou un takedown à courte distance.

La mission principale du champion en titre sera d’arrêter le travail de lutte de Pantoja et de maintenir le combat debout. L’ancien champion devra, lui, éviter de rester trop longtemps sous le rythme et le volume de frappes de Van.

Cinq rounds pour répondre à la question restée sans réponse après 26 secondes

Lors du premier affrontement, les deux combattants n’avaient même pas eu le temps de montrer leurs plans de combat. La revanche de l’UFC 331 ne se déroulera donc pas seulement pour la ceinture, mais aussi pour répondre à tous les doutes apparus après ce duel.

Van veut battre Pantoja au terme d’un véritable combat et prouver qu’il est le véritable champion de la division. Pantoja, de son côté, cherchera à montrer qu’il n’a pas perdu la ceinture dans un combat, mais à cause d’une malheureuse blessure.

Si le premier affrontement n’avait duré que 26 secondes, les deux combattants disposeront cette fois de cinq rounds pour déterminer lequel est réellement le plus fort.

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