Vinicius restera-t-il jusqu’en 2031 ? Un tournant décisif dans les négociations

L’avenir de Vinicius Junior au Real Madrid approche d’une étape décisive. Selon le journaliste Ramon Alvarez, l’ailier brésilien a trouvé un accord avec le club madrilène pour un nouveau contrat courant jusqu’en 2031.

Un point important subsiste toutefois : le Real Madrid n’a pas encore officiellement annoncé la prolongation. Plusieurs sources espagnoles réputées rapportent que la dernière réunion entre les parties s’est bien déroulée, mais que la signature finale n’a pas encore été apposée.

Un premier rapprochement sérieux après deux ans de négociations

Les négociations entre Vinicius et le Real Madrid au sujet d’un nouveau contrat duraient depuis longtemps. Les principaux désaccords concernaient le salaire du joueur, la prime de prolongation et les conditions liées aux droits à l’image.

Lors de la dernière réunion, le Real Madrid aurait été représenté par son directeur général José Ángel Sánchez et le responsable du recrutement Juni Calafat, tandis que le joueur était représenté par son agent Federico Pena.

Selon la presse espagnole, le club madrilène a amélioré sa proposition initiale et présenté un package pouvant atteindre 24 millions d’euros par an, bonus compris. Le camp de Vinicius réclamait initialement des revenus proches de 30 millions d’euros, mais les nouvelles conditions ont considérablement rapproché les deux parties.

Après la réunion, l’optimisme concernant une prolongation a grandi au sein du club comme dans l’entourage du joueur. Cependant, tant que les détails financiers et juridiques ne sont pas entièrement réglés, il est trop tôt pour considérer le contrat comme officiellement signé.

Arsenal a suivi la situation de près

Le contrat actuel de Vinicius prendra fin le 30 juin 2027. Cette information figurait également dans le communiqué officiel du Real Madrid en 2023.

Le retard pris dans l’accord sur le nouveau contrat a donc attiré l’attention d’Arsenal. Le club londonien s’est renseigné sur la situation avec les représentants du joueur brésilien et était prêt à étudier une opportunité de transfert si les négociations échouaient.

Le Real Madrid ne souhaite pas non plus perdre Vinicius à l’approche de la dernière année de son contrat. Si aucun accord n’est conclu, le joueur pourra négocier librement avec d’autres clubs à partir de janvier 2027.

Dans ce contexte, l’intérêt d’Arsenal a contribué à accentuer la pression dans les négociations. Toutefois, après les dernières informations, les chances des Londoniens de recruter Vinicius pourraient diminuer sensiblement.

La position de Mourinho a également pesé

Le nouvel entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, considérerait Vinicius comme un élément essentiel du projet à venir. Le technicien portugais aurait personnellement échangé avec le joueur afin de lui expliquer son rôle dans l’équipe et ses futures responsabilités.

Vinicius a également déclaré pendant la préparation d’avant-saison qu’il était heureux de travailler avec le nouvel entraîneur et qu’il voulait jouer un « football heureux ». À cette époque, son contrat n’avait toutefois pas encore été prolongé et les négociations se poursuivaient.

La manière dont l’ailier brésilien Kylian Mbappé serait associé aux nouveaux joueurs dans le même onze a également pu jouer un rôle important dans les négociations. Pour le joueur, le salaire n’est pas le seul facteur déterminant : son statut sur le terrain et la confiance du club comptent aussi.

L’histoire commencée en 2018 va-t-elle se poursuivre ?

Vinicius a rejoint le Real Madrid en juillet 2018, à l’âge de 18 ans, en provenance de Flamengo. Le montant de ce transfert était alors estimé à environ 45 millions d’euros.

Après des débuts difficiles en matière d’adaptation, le Brésilien est devenu l’une des principales armes offensives de l’équipe. En finale de la Ligue des champions 2022 contre Liverpool, il a inscrit le but de la victoire, offrant au Real Madrid sa 14e Coupe d’Europe.

Selon les informations officielles du club en 2023, Vinicius avait alors disputé 235 matchs avec l’équipe première, inscrit 63 buts et remporté neuf trophées.

Ses années suivantes à Madrid ont également été marquées par ses performances individuelles, ses buts dans les grands matchs et diverses controverses en dehors du terrain. Prolonger Vinicius ne constitue donc pas une simple décision de gestion : c’est un choix qui concerne la stratégie offensive du club pour les cinq prochaines années.

La prudence reste de mise avant l’annonce officielle

Ramon Alvarez affirme qu’un accord a été trouvé. Cadena SER a également écrit que la nouvelle offre financière avait rapproché les deux parties et que Vinicius avait obtenu gain de cause sur les conditions du contrat.

Cependant, selon les dernières informations publiées par AS, le Real Madrid attendrait bientôt une réponse définitive du joueur et aucun accord complet n’aurait encore été conclu.

Il est donc plus juste d’évaluer la situation actuelle ainsi :

les négociations entre Vinicius et le Real Madrid ont connu une avancée majeure ;

le nouveau contrat devrait courir jusqu’en 2031 ;

les chances d’un transfert vers Arsenal diminuent ;

mais le communiqué officiel du club et la signature du joueur sont encore attendus.

Si l’accord est finalisé, Vinicius pourrait prolonger son aventure au Real Madrid jusqu’à 13 ans. Si un nouveau désaccord apparaît sur les derniers détails, l’une des plus grandes batailles du marché des transferts européen pourrait reprendre.

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