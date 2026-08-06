Cody Gakpo pourrait rejoindre Tottenham : Michael Owen évalue le risque du transfert

L’attaquant de Liverpool Cody Gakpo pourrait quitter le club lors du mercato estival et rejoindre Tottenham. Cet éventuel accord entre deux grands clubs de Premier League suscite de vifs débats dans le monde du football, car les Reds risquent de perdre un joueur de couloir. Goal.com rapporte que.

Dans un entretien accordé à Goal.com, l’ancien attaquant de Liverpool Michael Owen a évoqué l’avenir du Néerlandais et les risques potentiels. Selon lui, le transfert du joueur de 27 ans pourrait devenir réalité, mais la direction du club doit faire preuve de prudence pour renforcer l’effectif.

Bénéfice financier et interrogations sur le niveau de jeu

Recruté au PSV en janvier 2023 pour un montant inférieur à 45 millions de livres sterling, Cody Gakpo pourrait être vendu à Tottenham pour une somme pouvant atteindre 70 millions de livres sterling (94 millions de dollars). En cas de transfert, Liverpool réaliserait une belle plus-value sur la vente du joueur.

Cependant, ses performances de la saison dernière ont soulevé de nombreuses questions. Michael Owen estime que Gakpo a manqué de régularité au fil de la saison. Après un bon début d’exercice, le Néerlandais n’a pas réussi à maintenir son niveau et a été critiqué par de nombreux observateurs.

Le problème d’effectif auquel le club est confronté

Le principal risque pour Liverpool réside dans le manque d’alternatives sur les ailes de l’attaque. Selon Owen, si Gakpo est vendu, l’équipe pourrait devoir compter sur le jeune Rio Ngumoha pendant la saison. La direction doit donc lui trouver un remplaçant adéquat avant de le laisser partir.

Liverpool chercherait actuellement à renforcer son effectif plutôt qu’à le démanteler. Malgré tout, l’intérêt ferme de Tottenham et l’expérience positive du joueur lors des saisons précédentes pourraient réserver des rebondissements jusqu’au dernier moment de ce transfert.