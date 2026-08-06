Manchester United réalise le transfert de la saison

·112·Sport
Manchester United réalise le transfert de la saison

Manchester United, l’un des grands clubs de Premier League, a conclu une excellente affaire sur le marché des transferts. Selon Shay Given, le milieu de terrain belge Youri Tielemans, arrivé au club, devrait être l’une des recrues les plus réussies de la saison. Ce transfert est considéré comme une décision judicieuse de la direction du club. Goal.com rapporte .

Dans une interview accordée à BOYLE Sports, l’ancien gardien Shay Given a souligné que Manchester United avait réalisé une excellente opération en recrutant Youri Tielemans pour 35 millions de livres sterling. Selon lui, le joueur s’est révélé être une option bien moins coûteuse et plus avantageuse que d’autres recrues prestigieuses.

Économie et expérience au milieu de terrain

L’expert estime que, tandis que d’autres clubs ont dépensé 100 millions de livres sterling pour Sandro Tonali ou 75 millions pour Bruno Guimarães, Manchester United a réalisé un véritable coup de maître en recrutant un joueur expérimenté pour seulement 35 millions. Aston Villa aurait été contraint de vendre le joueur en raison des règles financières.

Youri Tielemans possède une vaste expérience avec son club et sa sélection nationale, un facteur qui devrait jouer un rôle important dans l’amélioration du jeu de l’équipe. Ses déplacements sur le terrain et sa compétitivité devraient être d’une grande aide pour l’entraîneur de Manchester United, Ruben Amorim.

Le potentiel de Senne Lammens

Outre le milieu de terrain, les changements au poste de gardien ont également retenu l’attention des spécialistes. Shay Given a décrit Senne Lammens comme le gardien le plus complet de Manchester United depuis le départ de David de Gea, le présentant comme la solution aux problèmes persistants du club.

Même si le joueur a commis une erreur coûteuse lors de la Coupe du monde, l’ancien gardien expérimenté a souligné que cet épisode renforcerait le caractère du jeune portier. Le calme de Lammens sous pression et son approche du jeu sont considérés comme ses principales qualités, le distinguant des autres gardiens.

Manchester UnitedYouri TielemansSenne LammensTransfertPremier League
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Layma Vladson bat une adversaire classée 478 places plus haut : sensation à Leipzig !Layma Vladson bat une adversaire classée 478 places plus haut : sensation à Leipzig !Aujourd'hui, 07:39Javohir Sindarov termine 2e au Grand Chess Tour aux États-Unis !Javohir Sindarov termine 2e au Grand Chess Tour aux États-Unis !Aujourd'hui, 07:29Umar Nurmagomedov se rend à Shanghai : l’affiche du combat dévoilée !Umar Nurmagomedov se rend à Shanghai : l’affiche du combat dévoilée !Aujourd'hui, 07:22Whittaker cible Guskov : un nouveau combat se profile-t-il ?Whittaker cible Guskov : un nouveau combat se profile-t-il ?Aujourd'hui, 07:18McGregor attend une sensation : il pronostique le combat de MakhachevMcGregor attend une sensation : il pronostique le combat de MakhachevAujourd'hui, 07:14Vadim Abramov : « Nous avons perdu contre le Lokomotiv à cause de l’erreur du VAR et de la fatigue »Vadim Abramov : « Nous avons perdu contre le Lokomotiv à cause de l’erreur du VAR et de la fatigue »Aujourd'hui, 07:07
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)