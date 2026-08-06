Manchester United, l’un des grands clubs de Premier League, a conclu une excellente affaire sur le marché des transferts. Selon Shay Given, le milieu de terrain belge Youri Tielemans, arrivé au club, devrait être l’une des recrues les plus réussies de la saison. Ce transfert est considéré comme une décision judicieuse de la direction du club. Goal.com rapporte .

Dans une interview accordée à BOYLE Sports, l’ancien gardien Shay Given a souligné que Manchester United avait réalisé une excellente opération en recrutant Youri Tielemans pour 35 millions de livres sterling. Selon lui, le joueur s’est révélé être une option bien moins coûteuse et plus avantageuse que d’autres recrues prestigieuses.

Économie et expérience au milieu de terrain

L’expert estime que, tandis que d’autres clubs ont dépensé 100 millions de livres sterling pour Sandro Tonali ou 75 millions pour Bruno Guimarães, Manchester United a réalisé un véritable coup de maître en recrutant un joueur expérimenté pour seulement 35 millions. Aston Villa aurait été contraint de vendre le joueur en raison des règles financières.

Youri Tielemans possède une vaste expérience avec son club et sa sélection nationale, un facteur qui devrait jouer un rôle important dans l’amélioration du jeu de l’équipe. Ses déplacements sur le terrain et sa compétitivité devraient être d’une grande aide pour l’entraîneur de Manchester United, Ruben Amorim.

Le potentiel de Senne Lammens

Outre le milieu de terrain, les changements au poste de gardien ont également retenu l’attention des spécialistes. Shay Given a décrit Senne Lammens comme le gardien le plus complet de Manchester United depuis le départ de David de Gea, le présentant comme la solution aux problèmes persistants du club.

Même si le joueur a commis une erreur coûteuse lors de la Coupe du monde, l’ancien gardien expérimenté a souligné que cet épisode renforcerait le caractère du jeune portier. Le calme de Lammens sous pression et son approche du jeu sont considérés comme ses principales qualités, le distinguant des autres gardiens.