Des scientifiques parviennent à créer des chiens qui ne provoquent pas d’allergies

Des scientifiques américains ont annoncé avoir créé des chiens beagles génétiquement modifiés afin de réduire les réactions allergiques chez l’être humain. L’information a été rapportée par The Guardian.

Selon les informations disponibles, les spécialistes de l’entreprise Kindred Companion Sciences ont modifié le gène responsable de la production de la protéine Can f 1 considérée comme l’une des principales causes des allergies aux chiens. Matt Walker, le dirigeant de l’entreprise, a déclaré qu’il vivait depuis plus d’un an avec l’un de ces chiens et qu’il n’avait présenté aucun symptôme allergique pendant cette période.

Toutefois, les chercheurs ne se précipitent pas pour qualifier ces chiens de totalement hypoallergéniques. Certaines personnes peuvent en effet avoir une réaction allergique à d’autres protéines canines. Les scientifiques prévoient de surveiller régulièrement et sur le long terme la santé et le développement des beagles génétiquement modifiés.