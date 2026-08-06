Un Américain a réussi à établir 350 records Guinness (vidéo)

L’Américain David Rush a établi 350 records Guinness dans différentes catégories au cours des 11 dernières années. À ce jour, 200 d’entre eux sont toujours à son nom, ce qui fait de lui un recordman sans égal dans le monde.

Parmi les records de David figurent des épreuves aussi inhabituelles et complexes que courir un semi-marathon en portant 137 T-shirts, jongler avec des torches sur un monocycle ou encore maintenir en équilibre sur son menton une tronçonneuse en marche pendant 4 minutes.

Selon le recordman, ce n’est pas la célébrité qui le pousse à relever ces défis insolites, mais plutôt son envie de se mesurer à des tâches complexes. C’est cette passion qui le mène chaque année vers de nouveaux records.