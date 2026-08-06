Le transfert de Rodri au Real Madrid suspendu en raison des conditions contractuelles

Les projets du Real Madrid visant à recruter le milieu de terrain de Manchester City, Rodri, ont été suspendus en raison de désaccords sur les conditions du contrat. L’international espagnol n’était pas opposé à un retour dans son pays, mais d’importantes divergences concernant son contrat personnel et le montant du transfert ont amené l’accord au bord de l’échec. Goal.com rapporte que.

Selon les informations publiées par Fichajes, les négociations du transfert ont été gelées après l’échec des discussions sur les conditions financières. Malgré le souhait du joueur de 30 ans de retourner en Liga, la première offre madrilène s’est révélée bien inférieure à ses attentes. Cette situation met sérieusement en péril l’un des transferts les plus retentissants du mercato estival.

Écart financier et question du calendrier

Selon les rapports, Rodri prévoyait de retourner en Espagne avec un contrat de quatre ans, considérant que son aventure en Angleterre arrivait à son terme. Toutefois, les négociations tendues des dernières heures ont rendu le milieu de terrain mécontent du package financier proposé par le Real Madrid. Outre les contrats individuels, les deux clubs adoptent également des positions différentes concernant la valeur du joueur.

Manchester City réclame entre 65 et 75 millions d’euros pour son joueur vedette. De son côté, le club merengue souhaitait conclure le transfert pour environ 60 millions d’euros. À ce stade, le principal défi du Real Madrid consiste à ramener le joueur à la table des négociations après leur durcissement.

Le plan de l’entraîneur et la position du club

Le nouvel entraîneur du Real Madrid avait expressément demandé le recrutement d’un milieu de terrain central capable d’organiser la relance de l’équipe. Le technicien considérait Rodri comme un joueur parfaitement adapté pour évoluer aussi bien devant la défense qu’au cœur d’un double pivot.

Par ailleurs, le contrat actuel du joueur avec Manchester City court jusqu’au 30 juin 2027. Cet été représente l’une des dernières occasions pour Manchester City de tirer une importante indemnité de transfert de l’international espagnol avant la fin de son contrat. Toutefois, le club anglais n’est soumis à aucune pression financière pour le vendre et est prêt à le conserver, sauf demande officielle du joueur et offre satisfaisante.