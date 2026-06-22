Salah : Ce sera l'un des plus grands exploits de l'histoire du football égyptien

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Salah : Ce sera l'un des plus grands exploits de l'histoire du football égyptien

L'équipe nationale d'Égypte a ouvert une nouvelle page de son histoire en battant la Nouvelle-Zélande 3-1 lors de la phase de groupes de la Coupe du Monde. Ce succès a été inscrit dans les annales comme la première victoire d'une équipe africaine dans l'histoire des mondiaux. Après le match, le capitaine et leader Mohamed Salah a partagé ses impressions sur ce résultat historique.

Un véritable exploit historique et une joie indescriptible

Mohamed Salah a souligné qu'il était difficile de décrire cette victoire avec des mots et qu'elle était le fruit du travail de toute l'équipe :

"C'est incroyable. Je ne sais même pas comment l'exprimer. C'est un accomplissement immense pour tous les joueurs et le staff technique. Dans les années à venir, ce résultat sera remembered comme l'un des plus grands exploits de l'histoire du football égyptien", a déclaré le capitaine de l'équipe nationale d'Égypte.

Le prochain objectif : les play-offs

Le leader de l'équipe a fait savoir qu'il ne voulait pas s'arrêter à cette victoire historique et que les ambitions de l'équipe étaient grandes. Selon lui, l'objectif principal est de sortir de la phase de groupes :

"J'espère que nous continuerons dans cet esprit, que nous entrerons dans l'histoire et que nous nous qualifierons pour les play-offs. Nous devons profiter d'aujourd'hui, et profiter encore demain. Ensuite, nous devrons concentrer toute notre attention sur le prochain match contre l'Iran."

Cette victoire offre à l'équipe nationale d'Égypte une excellente opportunité de se qualifier pour le tour suivant. Les supporters attendent désormais un jeu tout aussi convaincant lors du match à venir contre l'Iran.

Mohamed SalahÉgypteNouvelle-ZélandeIran
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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