Layma Vladson bat une adversaire classée 478 places plus haut : sensation à Leipzig !

L’Ouzbékistanienne la joueuse de tennis ouzbèke de 18 ans Layma Vladson en Allemagne a remporté une nouvelle victoire majeure au tournoi ITF W75. Issue des qualifications et désormais dans le tableau principal, notre représentante a cette fois battu en trois sets Yelena Maligina, classée près de 500 places plus haut qu’elle au classement mondial.

Surtout, Vladson n’a pas laissé échapper l’avantage pris dans le premier set après son échec dans la deuxième manche. Dans le set décisif, elle a repris l’initiative et décroché sa qualification pour les quarts de finale.

Elle n’a pas craqué après le deuxième set

En huitièmes de finale, Vladson affrontait l’Estonienne Yelena Maligina, âgée de 26 ans.

Layma a commencé le match avec beaucoup d’assurance et remporté le premier set 6-3. Mais dans la deuxième manche, Maligina a accéléré le rythme et rétabli l’équilibre en s’imposant 6-2.

Tout s’est joué dans le troisième set décisif.

C’est à ce moment-là que la joueuse ouzbèke de 18 ans a montré son caractère. Vladson a réduit ses erreurs dans les jeux importants, repris l’initiative et conclu le set sur le score de 6-2.

Score final : Yelena Maligina — Layma Vladson — 3-6, 6-2, 2-6.

La base de données du tennis indique que le match a duré 2 heures et 12 minutes.

L’écart de 478 places au classement n’a pas été visible sur le court

La valeur de cette victoire apparaît encore plus clairement au regard du classement des deux adversaires.

Au moment du match, Maligina occupait la 317e place du classement WTA, tandis que Vladson était 795e. Il y avait donc entre les deux joueuses un écart de 478 places au classement.

Pourtant, cette différence n’a pas constitué un facteur décisif sur le court.

Au contraire, Vladson a parfaitement géré, y compris sur le plan psychologique, ce difficile combat en trois sets face à une adversaire mieux classée. Sa capacité à reprendre solidement le contrôle du troisième set après avoir perdu la deuxième manche a notamment constitué l’un des faits marquants de sa performance.

Des qualifications aux quarts de finale

Le parcours de Layma à Leipzig n’a pas commencé dans le tableau principal, mais au stade des qualifications.

Lors de son premier match dans le tableau principal, Vladson avait battu Tessa Johanna Brockmann, l’une des joueuses fortes du tournoi, sur le score de 6-2, 6-1. Sa victoire contre Maligina lui permet désormais de figurer parmi les huit meilleures joueuses du tournoi.

Le tournoi de Leipzig appartient à la catégorie W75 de l’ITF Women’s World Tennis Tour. Il se déroule du 3 au 9 août sur courts extérieurs en terre battue, avec une dotation de 60 000 dollars. Le tableau principal du simple réunit 32 joueuses.

Pourquoi ce résultat est-il important pour Vladson ?

Pour une joueuse de tennis de 18 ans, battre successivement des adversaires mieux classées dans un tel tournoi représente bien plus qu’une simple qualification pour les quarts de finale.

Les résultats obtenus dans les tournois de niveau W75 rapportent des points importants pour le classement WTA. Ils offrent également à la jeune athlète de l’expérience et de la confiance face à des adversaires plus fortes.

Selon le profil ITF de Vladson, son meilleur classement WTA en carrière est une 755e place. Si son beau parcours à Leipzig se poursuit, elle pourra se rapprocher de son record personnel, voire l’améliorer.

Le signal le plus important ne se trouve toutefois pas dans le classement. En un seul tournoi, Vladson a franchi les qualifications puis battu deux adversaires dans le tableau principal, dont l’une était classée près de 500 places plus haut qu’elle.

En quarts de finale, une nouvelle épreuve sérieuse attend désormais la joueuse ouzbèke de 18 ans. Jusqu’où ira ce parcours commencé à Leipzig ? La réponse constitue déjà l’une des grandes intrigues du tournoi.

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