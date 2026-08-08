Ramazon Temirov à Tokyo dans le coin de son frère Azizbek : objectif, combat pour le titre

Ouzbékistan Le combattant ouzbek de l’UFC Ramazon Temirov ne montera pas lui-même dans l’octogone cette fois, mais il aura une mission importante. Le 11 août à Tokyo, il sera dans le coin de son frère Azizbek Temirov en tant que second.

Pour Azizbek, ce ne sera pas un simple combat de plus. Face à lui se dressera Joji Goto, qui a déjà disputé un combat pour la ceinture des champions du RIZIN. Selon Ramazon, une victoire convaincante sur le Japonais pourrait rapprocher son frère d’un combat pour le titre.

Pourquoi Ramazon Temirov s’est-il rendu à Tokyo ?

Ramazon Temirov Olamsport.com a révélé, dans un entretien avec Olamsport.com, la principale raison de son voyage au Japon avec son frère.

« Mon frère combattra le 11 août. Si j’ai décidé de l’accompagner, c’est pour rester à ses côtés et le motiver. Son adversaire est sérieux. Il s’est battu pour la ceinture. Si Dieu le veut, si Azizbek conclut ce combat de belle manière, il se rapprochera d’un combat pour le titre ».

Ainsi, Ramazon, qui accumule une grande expérience dans l’octogone de l’UFC, devra cette fois conseiller son frère pendant le combat, analyser la situation depuis le coin et lui apporter un soutien mental dans les moments importants.

Cette situation n’est pas nouvelle pour les frères Temirov. Auparavant, Azizbek avait lui aussi été dans le coin de Ramazon lors de ses combats à l’UFC. Les rôles sont désormais inversés.

Joji Goto représente véritablement un sérieux test

Ramazon ne qualifie pas son adversaire de « sérieux » sans raison.

Âgé de 30 ans, Joji Goto affiche en MMA professionnel 19 victoires et 9 défaites . Il compte 9 victoires par KO ou TKO et 4 par soumission.

Surtout, en avril dernier, Goto a disputé au tournoi RIZIN LANDMARK 13 un combat pour la ceinture des champions, non pas chez les poids plumes, mais précisément en poids coqs contre Danny Sabatello. Au terme de trois rounds, le Japonais s’est incliné par décision unanime des juges.

Azizbek affrontera donc non pas un simple adversaire du classement, mais un combattant qui a récemment disputé un combat pour le titre.

Azizbek possède une arme redoutable : le KO

Le bilan professionnel d’Azizbek Temirov, âgé de 27 ans, est actuellement de 6 victoires et 2 défaites.

Fait marquant, ses six victoires ont été remportées par KO ou TKO . Cela montre que Temirov est capable de changer le cours d’un combat sur un seul coup ou une courte série.

Azizbek a combattu pour la dernière fois le 12 avril au RIZIN LANDMARK 13, où il a mis Ryuya Fukuda KO sur des frappes au deuxième round. Il aura désormais face à lui un adversaire bien plus expérimenté, qui a déjà ressenti la pression d’un combat pour le titre.

Les styles promettent également une confrontation intéressante : Temirov possède une puissance de frappe capable de conclure le combat, tandis que Goto compte 28 combats professionnels et sait s’adapter à différents scénarios.

Une victoire pourrait ouvrir la porte au combat pour le titre

Pour Azizbek, une victoire contre Goto ne serait pas seulement un chiffre de plus dans son bilan.

Compte tenu du fait que le Japonais a disputé un combat pour le titre en avril, le battre pourrait considérablement améliorer la position du combattant ouzbek dans la catégorie des poids coqs du RIZIN.

Surtout, comme l’a déclaré Ramazon, si le combat se termine de « belle manière », c’est-à-dire de façon convaincante ou avant la limite, Azizbek disposera d’un argument de poids pour intégrer l’affiche des prochains grands combats.

Un autre facteur important entre en jeu pour Temirov : le combat aura lieu au Japon, sur le terrain de son adversaire. Éviter la décision des juges et régler le résultat avant la limite pourrait donc revêtir une importance encore plus grande.

Quand et où aura lieu le RIZIN 54 ?

Le tournoi RIZIN 54 aura lieu le 11 août au complexe Toyota Arena Tokyo, à Tokyo . Selon les informations officielles du RIZIN, le tournoi doit commencer à 14 h, heure locale.

Le combat Azizbek Temirov – Joji Goto figure également sur la carte officielle. D’après Sherdog, cette confrontation se déroulera chez les poids coqs.

Ainsi, une soirée importante attend la famille Temirov le 11 août à Tokyo : Azizbek sera dans l’octogone et Ramazon dans son coin.

Si Azizbek bat Goto, qui a déjà disputé un combat pour le titre, la prochaine question pourrait être formulée autrement : Le prochain combat de Temirov sera-t-il pour la ceinture du RIZIN ?

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