Liverpool obtient Ronald Araújo de Barcelona en prêt

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Liverpool obtient Ronald Araújo de Barcelona en prêt

Le club anglais de Liverpool a trouvé un accord avec Barcelona pour le prêt jusqu'à la fin de la saison de son défenseur central Ronald Araújo. Selon le célèbre journaliste sportif Fabrizio Romano, l'international uruguayen est proche de rejoindre la Premier League afin de garantir son temps de jeu et de retrouver sa forme. Goal.com rapporte .

La dernière saison n'a pas été très stable pour le joueur au sein du club catalan. Ayant perdu sa place de titulaire dans l'équipe dirigée par Hansi Flick et manquant de temps de jeu en vue de la Coupe du monde 2026, le départ vers le Merseyside pourrait représenter une occasion idéale de relancer sa carrière.

Détails de l'accord et position des clubs

Fabrizio Romano a confirmé sur ses réseaux sociaux qu'un accord verbal avait été trouvé entre les clubs et que le transfert avait été approuvé par Deco, le directeur sportif de Barcelona. Cette décision permettra au club catalan de réduire sa masse salariale et de renforcer davantage son effectif avant la nouvelle saison.

La direction de Barcelona travaille activement à la rénovation de sa défense. Pau Cubarsí et Eric García devraient désormais jouer un rôle plus important dans le système tactique de Hansi Flick. De son côté, le club blaugrana prévoit de rééquilibrer son effectif.

Une nouvelle opportunité pour Liverpool

À Liverpool, les qualités physiques, la vitesse et la supériorité de Ronald Araújo dans les duels aériens pourraient faire de lui le partenaire idéal de Virgil van Dijk. S'adapter au rythme élevé et aux exigences tactiques du football anglais demandera une grande responsabilité au défenseur uruguayen.

Les deux clubs travaillent actuellement à finaliser les formalités administratives. Si toutes les étapes sont menées à bien, le joueur passera sa visite médicale, rejoindra le stage de présaison et devrait participer aux matchs amicaux de sa nouvelle équipe.

LiverpoolBarcelonaRonald AraújoTransfertPremier League
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Jahongir Tursunov
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