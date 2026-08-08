Ortiqov obtient une deuxième chance : la date de la revanche pour la ceinture ONE annoncée

L’Ouzbékistanais le spécialiste de muay-thaï Aslamjon Ortiqov devrait avoir une nouvelle chance de remporter le titre mondial. Après avoir perdu de peu contre Asadulla Imangazaliyev le 26 juin, notre compatriote pourrait désormais affronter à nouveau le champion russe.

Le plus important est qu’Imangazaliyev a également annoncé la date du deuxième combat. Selon lui, la revanche aura lieu le 20 novembre et il a déjà signé le contrat du combat.

Le premier combat s’était transformé en une partie d’échecs en cinq rounds

Ortiqov et Imangazaliyev s’étaient affrontés le 26 juin dans le combat principal du tournoi The Inner Circle 20, au célèbre Lumpinee Stadium de Bangkok.

À l’époque, la ceinture de champion ONE des poids mouches en muay-thaï était vacante, et les deux combattants, invaincus, s’étaient disputé le titre. Avant le premier combat, ONE Championship avait souligné que le bilan professionnel cumulé des deux athlètes était de 36-0, avec 22 victoires avant la limite.

À l’issue de cinq rounds de très haut niveau, les juges ont attribué la victoire à Imangazaliyev par décision partagée. Le Russe est ainsi devenu le nouveau champion du monde ONE des poids mouches en muay-thaï.

La série de 24 victoires d’Ortiqov s’est arrêtée ce soir-là

Avant son premier affrontement, Aslamjon Ortiqov avait disputé 24 combats professionnels et remporté chacun d’entre eux au cours de sa carrière.

Dans son analyse d’après-combat, ONE Championship a également indiqué que la série de 24 victoires consécutives du combattant ouzbek avait pris fin lors de son duel contre Imangazaliyev. L’organisation a par ailleurs qualifié l’affrontement de combat pour le titre extrêmement serré et de très haut niveau.

Même après sa défaite, Ortiqov a témoigné du respect à son adversaire, tout en reconnaissant qu’il lui était difficile d’accepter le résultat.

Imangazaliyev : la revanche aura lieu le 20 novembre

Les deux combattants sont désormais sur le point de se retrouver une nouvelle fois sur le ring.

Selon Imangazaliyev, il a signé le contrat de la revanche contre Ortiqov et le deuxième combat est prévu le 20 novembre .

Cette fois, la situation sera totalement différente : le premier combat opposait les deux hommes pour une ceinture vacante, tandis que, lors de la revanche, Ortiqov tentera de ravir le titre au champion en exercice.

Pour l’instant, ONE Championship n’a pas encore publié l’annonce complète de la revanche du 20 novembre sur son site officiel. La date repose donc sur la déclaration du champion.

Pourquoi la revanche est-elle logique ?

Le fait que le premier combat ne se soit pas conclu par une décision unanime a encore renforcé l’intérêt pour la revanche.

Imangazaliyev a tenté de contrôler la distance en multipliant les frappes, tandis qu’Ortiqov a répondu par des coups puissants et précis. Les attaques du combattant ouzbek ont notamment posé de sérieux problèmes au champion au troisième round. À la fin du combat, les juges se sont finalement divisés.

Les deux camps pourraient donc préparer une tactique complètement nouvelle pour le deuxième affrontement, en s’appuyant sur les enseignements du premier combat.

Pour Ortiqov, l’objectif principal est clair : éviter de laisser les rounds entre les mains des juges et mettre encore plus nettement en évidence la puissance de ses frappes ainsi que sa supériorité technique.

Écrira-t-il l’histoire lors de sa deuxième tentative ?

Grâce à sa victoire du 26 juin, Asadulla Imangazaliyev est devenu le premier athlète de l’histoire de la Russie à remporter un titre mondial ONE en muay-thaï. Il a ainsi porté son bilan professionnel à 13-0.

Aslamjon Ortiqov pourrait désormais obtenir sa revanche après la première défaite de sa carrière et avoir, dans le même temps, la possibilité de ramener en Ouzbékistan la ceinture de champion ONE.

L’écart entre les deux hommes était infime lors du premier combat. Le deuxième affrontement apportera la réponse à une question : Ortiqov peut-il inverser le résultat lors de la revanche et devenir champion du monde ONE ?

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