De lourdes accusations contre Infantino : la FIFA publie une déclaration officielle

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De lourdes accusations contre Infantino : la FIFA publie une déclaration officielle

La Fédération internationale de football (FIFA) a publié une déclaration officielle en réponse aux accusations selon lesquelles une indemnité aurait été versée à une ancienne employée de l’UEFA durant la période où Gianni Infantino y travaillait. Selon des sources, la direction de la FIFA a qualifié ces informations relayées par les médias de fausses.

Auparavant, le quotidien britannique The Telegraph avait publié une enquête affirmant qu’Infantino, alors secrétaire général de l’UEFA, avait fait verser une importante indemnité à son ancienne compagne et pris en charge ses coûteux frais d’études.

Déclaration officielle de la FIFA : « Aucune plainte n’a été déposée »

L’instance dirigeante du football mondial a fermement rejeté ces accusations, soulignant que toutes les procédures s’étaient déroulées dans le respect de la loi :

« Le président de la FIFA, Gianni Infantino, rejette totalement ces accusations, qui sont inexactes. Toute insinuation selon laquelle des statuts ou des règlements auraient été enfreints relève purement et simplement de la diffamation.

Jamais aucun employé de l’UEFA ou de la FIFA n’a déposé de plainte concernant les agissements d’Infantino. La raison en est qu’aucun incident négatif lié à celui-ci ne s’est produit.

Toutes les décisions relatives au personnel, notamment les licenciements et le versement d’indemnités de départ, ont été approuvées par les dirigeants compétents dans le strict respect des règles en vigueur », — indique la déclaration officielle de la FIFA.

Que se cache-t-il derrière la controverse ?

Rappelons que The Telegraph avait affirmé dans son enquête que le salaire de cette femme avait été augmenté de 30 % en raison de sa relation avec Infantino, ancien employé de l’UEFA. Le journal indiquait également qu’après un conflit d’intérêts, l’UEFA lui avait versé une indemnité à six chiffres et réglé 45 000 livres sterling pour un programme de MBA.

Après ce démenti de la FIFA, l’évolution de l’affaire reste au centre de l’attention du monde du football.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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